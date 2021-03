Tú y tus circunstancias

Arenas dice que a lo mejor hay otro Javier Arenas al que se refieren en las notas de la caja B del PP. Yo creo que los dirigentes del ese partido ganarían tiempo diciendo "yo soy yo y mis circunstancias, y eso que tiene usted anotado en esos papeles no soy yo, sino mis circunstancias". Empiezo a creerme que M. Rajoy se pueda prestar a equívocos, y que Javier Arenas tenga razón cuando dice que quizá haya otro Javier Arenas en el PP al que se refiere Bárcenas. Le faltó decir, "y quizá ese Javier Arenas también haya sido secretario general del partido, pero le aseguro, señoría, que no estaría ni la mitad de bronceado". En fin. Hay huidas hacia adelante y luego hay huidas hasta de ti mismo. Quizá haya una división en el PP de Javieres Arenas. O igual a Arenas le ha pasado lo que al protagonista de Interstellar, que se cayó dentro de un agujero negro y está viéndose a sí mismo en el pasado, en su caso renegando. Sinceramente y a estas alturas, prefiero mil veces que se descubra que M. Rajoy no sea Mariano Rajoy, y se revele que la M sea de merienda, de Martiño, de Maruxa, o de otro Mariano que no sea él, y que Javier Arenas tenga razón y de Génova empiecen a salir por el ascensor muchísimos Javieres Arenas seleccionados en un casting para evitarle el sofoco a Javier el bueno. Hay un momento en el que hay que priorizar el espectáculo a la justicia.