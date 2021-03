"Estamos viendo ahora pacientes más graves que hace dos meses, la cuarta ola está al caer"

No hemos salido de la tercera ola y nos encaminamos de cabeza a una cuarta. "Me parece inevitable que esto ocurra, no hay más que ver las gráficas y los indicadores de los últimos días, diría que la cuarta ola está al caer. El descenso de contagios e ingresos se ha detenido y hay indicios de que puede empezar a subir y eso es muy preocupante sobre todo porque las UCIS siguen llenas y el ritmo para desocuparlas es mucho más lento, porque son ingresos de larga duración y las altas no compensan los nuevos ingresos con un repunte".

Quien lo dice sabe bien de lo que habla. El doctor Juan Pablo Horcajada es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas y Coordinador General Covid del Hospital del Mar (Barcelona). En su hospital la UCI convencional tenía 18 camas y ahora tienen 25 ingresados. Desde hace tiempo tuvieron que habilitar una segunda UCI que está ya al borde de su ocupación total. Hace diez días cerraron una de las tres plantas Covid del hospital que ahora probablemente tendrán que reabrir quizá la próxima semana.

Con ese panorama, observa con mucha preocupación lo que pueda ocurrir en Semana Santa, según nos ha contado en La Ventana. "Mientras no sepamos capaces de vacunar a un porcentaje importante de la población seguiremos teniendo olas sucesivas. Y ante eso sólo cabe mantener o endurecer las restricciones, pero no relajarlas. Hay una ligera reducción del número de pacientes mayores, pero no es espectacular, recordemos que las personas que están en residencias son un porcentaje muy pequeño dentro de la población añosa. El resto seguimos a merced de un virus que se va a seguir expandiendo porque es su naturaleza y porque tiene todavía mucha gasolina para prender, y más ahora con las nuevas variantes".

La británica ya es la predominante en España. Horcajada lo explica con una comparación sencilla: si antes en un grupo de diez personas con un positivo se producía una interacción insegura se registraban dos contagios, ahora en el mismo grupo se infectan cinco. "Pero no es sólo que sea más contagiosa, empieza a haber evidencias y artículos científicos que apuntan que la variante británica también es más virulenta. De cuatro equis, yo le diría que al menos le pondría una a la cepa británica en cuanto a mayor agresividad que la variante clásica que teníamos antes en España. En nuestro caso estamos viendo ahora pacientes en estado más grave que hace dos meses", explica Horcajada, un dato que coincide con cierto rejuvenecimiento de la edad media de los pacientes ingresados en el hospital.

Para el doctor Horcajada no queda otra que "aguantar el tirón y no bajar la guardia". "Entiendo que la gente esté cansada pero les invitaría a darse una vuelta por el hospital y ver cómo los pacientes siguen igual que en las otras olas, si no es incluso peor. Tenemos que ser más resistentes que el virus a la fatiga, no podemos dejar que el Covid19 nos canse porque nos falta mucho hasta alcanzar la inmunidad de rebaño".

"En Semana Santa no debemos romper las burbujas: ni mezclar familias ni amigos y controlar lo que hacemos fuera. Sin distancia la mascarilla reduce el riesgo pero no impide el contagio"

Ante este panorama Horcajada es categórico con respecto a lo que hacer siempre y más especialmente ante la Semana Santa que asoma ya en el horizonte. "Tenemos que mantenernos en las mismas burbujas familiares y personales en las que estamos, nada de mezclar familias y amigos ni viajes aprovechando los días de descanso. Y si hacemos actividades en esas fechas hay que optar por aquellas en las que podamos mantener la distancia. Piensen que la mascarilla reduce el riesgo pero no impide que nos contagiemos si no mantenemos la distancia, máxime con las nuevas cepas más contagiosas. Si encima nos quitamos la mascarilla e interactuamos sin distancia con otras personas, el riesgo de infectarnos si coincidimos con un positivo es casi seguro. Son situaciones además en las que solemos hablar alto o reirnos, que es una reacción espasmódica que contribuye a que expulsemos más partículas, lo que tambien incrementa el riesgo".