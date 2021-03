El trasplante pulmonar, la segunda oportunidad de Ismael Mayor

Mañana miércoles 24 de Marzo se celebra el Día Nacional del Trasplante. El pasado año se realizaron en España 4.425 trasplantes. 336 fueron trasplantes de pulmón y de estos 257 fueron bipulmonares. El trasplante pulmonar en nuestro país se inició hace más de 30 años, una opción terapéutica eficaz para personas con enfermedades respiratorias crónicas, pero el más complicado de mantener sin rechazo por lo que requiere mucha fortaleza y disciplina por parte del receptor. Esa misma fortaleza es la que impulsó a Ismael Mayor, compañero de 'Radio Alcoy', a pasar por quirófano para ser sometido a un trasplante de pulmones que le ha cambiado la vida.

Hace unos meses publicó su libro "El trasplante. Mi segunda oportunidad' donde en 25 capítulos detalla su enfermedad, cómo fue su operación, los pasos de su recuperación y la vuelta al trabajo. Hoy hemos podido comprobar en 'La Ventana' que todo salió a pedir de boca. Su nueva vida, reflejada en este libro, comienza a los 38 años con su trasplante, pero la historia de Ismael y la fibrosis quística, una enfermedad rara que le imposibilitaba el día a día, venía desde su nacimiento. “Yo lo que peor tenía era los pulmones. Me cambiaron esos pulmones y la verdad es que mi vida ha cambiado totalmente. Hace poco estuve en una revisión y tenía un 96% de capacidad pulmonar. Antes del trasplante, tenía el 26%”. Acciones tan cotidianas como correr, subir una escalera o subir una cuesta eran para Ismael una tarea imposible.

La fibrosis quística es una enfermedad que, de momento, no tiene cura, pero “desde hace un año, Sanidad y las asociaciones de fibrosis quística se pusieron de acuerdo para comercializar un medicamento que detiene la enfermedad, aunque no la cura”. Aparte de este medicamento, el trasplante es la única salida posible para una enfermedad que puede ser fatal, pero cuya intervención solo se recomienda como última opción. Ismael fue huyendo de la operación hasta que un día no pudo posponerla más. "Estábamos en la consulta y recuerdo que la doctora me dijo que ya estaba bien de jugar a esto; o me metía en lista o era posible que no lo contase” porque para alguien que padece de esta enfermedad “un simple constipado puede ser mortal".

La finalidad de la intervención es, simple y llanamente, cambiar los pulmones por otros nuevos. Ahora bien, en la práctica se trata de una operación especialmente complicada porque implica el movimiento de una serie de órganos vitales para el cuerpo. “La cicatriz que se te queda después de la operación es horizontal porque cortan el esternón y a partir de ahí tienen que mover las costillas y el corazón", una intervención que ha calificado como "digna de alabar". Ismael ha querido hacer hincapié en que estas enfermedades “le pueden suceder a cualquiera" y en el hecho de que no hace falta estar toda la vida enfermo para necesitar un trasplante.

Afortunadamente para él y para todos los que se ven obligados a recibir un trasplante, la sanidad española costea todo el tratamiento, que en el caso de la fibrosis quística puede llegar a suponer más de 2.000 euros al mes únicamente en los aerosoles del tratamiento. "Muchas veces nos quejamos, pero el sistema sanitario en España es espectacular. Cuando te pasa algo grave, aquí tenemos a los mejores."