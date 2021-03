Enrique Urbizu: "Este país es un guirigay"

Hace 10 años de la última película de Enrique Urbizu. Con 'No habrá paz para los malvados' logró seis Goyas pero desde entoces no ha vuelto a los cines. Centrado en la televisión, con la serie 'Gigantes', por ejemplo, ahora le dejan darse el capricho de estrenar 'Libertad' en formato serie de cinco capítulos para Movistar y un montaje cinematográfico para salas. La misma historia sobre bandoleros en el siglo XIX, una producción de aroma clásico -con homenaje a John Ford-, un western español, rodado a campo abierto y protagonizado por la actriz y cantante Bebe. Ella es La Llanera, una mujer encarcelada durante 17 años que busca proteger y liberar como sea a su hijo frente a delincuentes rurales, bandidos y gobernadores. Un cóctel de violencia, traiciones y caballos antes de la leyenda, la que escriben los relatos posteriores.

¿Por qué el doble formato? Serie y película que se va a ver en cines, cosas que nos hace mucha ilusión, es un poco también lo que hacía Bergman, ¿de dónde viene esta idea? Llevas 10 años sin ir a cines, había ganas, por qué

Es más sencillo, ha sido sobrevenido. Cuando mostramos a mitad del año pasado la serie montada a Movistar y a los productores, que les gustó mucho, lo hicimos en sala comercial, en pantalla grande. Y a la salida todos estábamos comentando que era una pena que la gente no pudiera apreciar la calidad del trabajo y del producto en pantalla grande. Un día o dos después me llamaron porque alguien había pensado, había especulado si existía la posibilidad de que hubiera un largo dentro de la serie. Con plena libertad de que si no existía, no se hacía, me encerré con la montadora y descubrimos con relativo placer que sí que lo había.

¿Siempre has sido fan de las historias de bandoleros?

Sí, de la aventura, el western, el bandidaje rural, Dick Turpin, Robin Hood… Mi generación leía ese tipo del chorradas en aquella época, ahora no sé qué leerán, pero el héroe del bandido popular que anda por los caminos. Luego ya llegó la preadolescencia con Curro Jiménez, con El algarrobo y El estudiante. Eso también tuvo una importancia formativa y emocional en mi pequeña ciudad de Bilbao en la juventud muy importante. Es una prolongación del juego infantil y las lecturas de infancia.

El bandolero como una idiosincrasia de una época concreta en España, el siglo XIX, que está en la literatura, que también es leyenda, pero también es el reflejo de una lucha de clases que llega hasta nuestros días, ¿es esa una de las conexiones con el momento actual?

El bandolero es un delincuente rural y existe en toda Europa. Es analfabeto, pobre, hambriento y sin conciencia de ninguna de clase. Todo esto lo pone el relato posterior, bien del viajero inglés, bien de los autores literarios. El bandido justiciero, luego viene el bandido patriota que se pega con Napoléon, que es ya el guerrillero… Con todo esto se pueden forjar leyendas, mitos populares, como ha hecho el Far West en la cultura americana, anglosajona. Son leyendas que ayudan al pueblo llano a tener esperanzas, El lebrijano que hizo justicia, por ejemplo. Nosotros no queríamos nada de todo eso por ya hecho. Queríamos gente con motivos personales, sin conciencia de género o de clase, La Llarena es una mujer que no le han dejado ser lo que quiere ser en 17 años y lo único que quiere es sacar al hijo de ese clima de violencia. Otro es un hombre enamorado que busca venganza, otro es un terrateniente disfrazado de bandido que busca que le recuerden… Y luego hay dos personajes muy interesantes, el terrateniente y el gobernador, que yo creo que este último es el que se lleva la parte de la razón en su discurso final. Entre esa ausencia de conciencia y ese recurso del delito en la vida cotidiana se desenvuelve esta gente, con los cuales el inglés sí que puede llegar a construir una leyenda si quiere, pero no nosotros.

En una escena con El inglés, ese periodista que viene a España, se dice que la reputación es responsabilidad de cada país. Es el que construye eso que ahora tanto llamamos relato, ¿quién construye el relato en España y si el cine tiene poder para construirlos?

Muchas veces le digo a los alumnos de la ECAM que tendrán que ser las nuevas generaciones las que lo hagan. Tenemos como país un pasado para rodar mucho, para contar muchas cosas. Cada vez que te acercas, o lees, o ves algo sólido, no puedes evitar pensar en quiénes somos, cómo estamos y dónde nos encontramos hoy en día. Y por qué hoy seguimos siendo un país de una inestabilidad, de una falta de cohesión tan crítica, ¿no nos podemos estar quietos un par de generaciones? Y miras para atrás y está ya todo ahí. Avanzas hacia un lado, salen los liberales, se frustra, una Constitución, se frustra… Y dices, joder vaya país, qué guirigay.

Precisamente eliges una época muy significativa…

El siglo XIX fue un festival

Es la época que podía haber cambiado todo. España podía haber sido otra

Sí, en todo el mundo. La revolución francesa, cortar cabezas, como dicen en la serie, ciudadanos y no súbditos, pues hubieran cambiado cosas obviamente. Pero luego el resto del siglo es que siguen pasando todo tipo de tropezones, nos invade Napoleón, vivan las cadenas, tenemos a un idiota de rey otra vez… Y eso solo es la mitad del siglo.

Ha dado la casualidad que la serie y la película se titulan ‘Libertad’, una palabra que estos días se está manoseando mucho, casi vaciando de contenido. Libertad o comunismo, o socialismo…

Que la vacíen de contenido quienquiera, no creo que sea tan fácil

¿En tu caso es libertad o monarquía? - risas - ¿Qué es la libertad para ti?

Esa dicotomía no la he sufrido nunca. La libertad es una quimera, es un sueño, es un derecho. Dicen comunismo y libertad, y si dices capitalismo o libertad, ¿qué?, este capitalismo desatado, salvaje, que va solo… En qué contexto es libertad. Tengo yo razones en Occidente, en mi casita de Madrid, para quejarme de libertad, o me voy a Perú a Guatemala o a Venezuela, a ver si me quejo allí. En Moscú o en Oslo. Yo le tengo mucho respeto, soy muy cuidadoso, libertad para desear libertad, libertad para hacer lo que debes me han enseñado a mí. Poder hacer lo que tienes que hacer, que os dejen hacer una entrevista y a mí una película.

En la presentación decías que el western era una cosa española -risas-

Hombre, estoy mareando un poco, pero es que es verdad.

Eso es para que no te digamos que has hecho un western español

No, si yo encantado de hacer un western español, ya he hecho varios, solo que no salen caballos. Lo que siempre digo y he pensado es que es una cuestión de colonización cultural. Tú ves a un tío en caballo, con sombrero, y dices western. Y yo te digo, vaquero andaluz cuidando a un toro bravo, la bota, el caballo, la silla, los arreos, el sombrero de ala ancha, -las patillas-, todo eso llega allí con nosotros, con los españoles. En 1521 Coronado, que es un extremeño barbudo, descubre el río Colorado y le pone nombre porque es rojo. Españoles subieron hasta Seatle, El Paso… los indios de John Ford hablan castellano. Toda esa huella pre-western es una cultura nuestra que deberíamos saber reconocer también cuando vemos los productos de la conquista anglosajona, que es lo que ha construido el western. Doscientos años antes hay historias que contar, Cabeza de vaca, estuvimos e hicimos muchas cosas, y hay una gran parte de la estética del western que es española. El mundo del caballo, del toro.

¿Ha sido importante para ti como cineasta John Ford?

Ha sido, es y será, claro.

Hay homenajes en la serie…

No, solo hay uno, ese último. Es un guiño privado mío con el viejo Ford y sudé tinta para atreverme a rodar el plano. Creo que es un plano honesto, que está puesto no solo como homenaje, es una situación distinta. ‘Centauros del desierto’ cuenta una exclusión, una no pertenencia a un territorio, el de la civilización, y una pertenencia a lo salvaje. Y aquí yo cuento una duda, de si hemos llegado realmente a algún sitio. Hay un portazo que tiene un significado abierto, pero para mí induce a la duda. Libertad, pum. El primer plano del relato es una reja y el último una puerta que se cierra de golpe, detrás de ambos objetos está La Llanera. Está hecho con un ánimo, no es cinefilia. Y para citar el último plano de ‘Centauros’, más te vale que tengas un poquito respeto. Para mí Ford es uno de los intocables.

Hablando de La Llanera, decíais antes que es una mujer sin conciencia de género, pero todo lo que le pasa está marcado por el hecho de ser mujer y madre. Es significativo porque la mayoría de mujeres de entornos rurales son así, tienen ese feminismo innato…

Sí, sí, absolutamente inconsciente y en pleno ejercicio. Igual que la pareja de lesbianas, la hermana de El aceituno. En el ámbito rural hay mucha amistad, mucha viudedad, muchas amistades de mujeres… yo las he visto toda la vida sin que luego me incumba si tienen relaciones sentimentales o sexuales. La vida en el campo puede ser muy solitaria y muy dura. Y luego, entre nosotros, el western está lleno de amistades viriles. Esta mañana, haciendo tiempo para no sé qué, he visto el final de ‘Grupo salvaje’ de nuevo. Cuando muere Ernest Borgnine lo hace buscando a William Holden y diciendo ‘Pike, Pike’ (Bishop, el personaje). Y oye, dices, es que están enamorados estos dos. Esto de amistad viril en el western pues era muy divertido de trabajar en ‘Libertad’ y en esos dos personajes femeninos.

¿De qué manera, si lo hace, conecta con ‘Gigantes’, tu anterior serie? La familia, los vínculos, la sangre, el poder, la venganza…

La familia es un tema perenne. Contar una historia carente de algún tipo de lazo familiar es imposible. Aquí la maternidad y la paternidad es una constante y es una curiosa coincidencia con ‘Gigantes’, pero con ‘La vida mancha’ también’, la orfandad. Ella es madre, la cría es hija, el chico es casi un hijo para Lagartijo, al final los tres huérfanos se juntan. La madre llega un momento en que abandona el encuadre del hijo, se va porque ya ve que el hijo tiene que tener libertad. Nosotros no somos conscientes de si repetimos tema. Así preguntado, si me interesa la paternidad, pues no mucho de entrada. Prefiero atracar un banco o un submarino.

Una vez Saura decía que la familia era el primero motor de corrupción en las sociedades mediterráneas

Por algo las familias ese dividen en famalias también.

Y con respecto a ‘Gigantes’, que ya tenía un gran diseño de producción, ¿ha sido un salto o una continuación?

Ha sido una continuación pero muy diferente. La naturaleza no tiene nada que ver. Cuando vas a localizar es de una manera y cuando vuelves es de otra. Ha cambiado la posición del sol, el horario, el color, los caballos se mueven todo el rato de la marca, como dijo aquel. Tienes un margen de no control sobre al azar al que no estás acostumbrado como cineasta. Aquí, digas lo que digas, pasa una gaviota y te caga. O llueve, se cubre el sol con una nube, entra una ráfaga de viento y se te vuela la tienda. Ese componente de permanente improvisación o estar preparado para cambiar de plan era una constante. En el guion, el chaval cogía una insolación yendo por el campo, y en la serie coge una pulmonía porque no paraba de llover. Esta chorrada es un ejemplo de cómo andábamos todos los días.