Pilar de Yzaguirre: "El feminismo es un movimiento contracultural"

Esta es la historia de Pilar de Yzaguirre, 85 años y una vida de lucha, sacrificio, amor por el teatro, por su marido, por su familia y por la lucha feminista. "He vivido la Guerra Civil, la posguerra, la dictadura, la transición, la democracia y ahora la pandemia", dice. Su primer recuerdo son los bombardeos sobre Barcelona, que para sus hermanos parecían fuegos artificiales, y justo después los cristales de una ventana reventada que terminaron rodeando su cuna. Desde aquella niña que conoció lo que era el hambre hasta la abuela que hoy sonríe orgullosa al hablar de sus nietos y nietas, a los que pide "que no dejen en la cuneta a la mujer", una lucha que es vida y viceversa. De ella siempre dijeron: es la mujer que nunca acepta el no, que no acepta el imposible. Definitivamente no hay nada que la defina mejor.

De Barcelona a Murcia, donde su padre pensó que la familia se alimentaría y criaría mejor, se cría en una casa con muchos hermanos y muchos primos bajo el matriarcado de una abuela. La pasión por el teatro llega de la mano actor José Luis Gómez y, en parte, por una madre que iba a cantar al Liceo y que se empañaba en juntar a sus hijos todas las semanas. Allí está su primera referencia cultural. "La música ha estado siempre en mi vida, pero el teatro llegó casi como una casualidad", ha explicado. El otro punto fundamental de su vida, además de los focos, las butacas y el escenario: el feminismo. Formó parte del primer centro de planificación familiar que se creó en España, que trajo la píldora a muchas mujeres y les ofreció que controlasen la natalidad y las educó para decidir sobre su cuerpo.

Es esa dualidad, por la mañana la ficción y por la tarde la realidad de las mujeres obreras y trabajadoras del barrio madrileño de Vallecas a las se les ayudaba la que la conforma de alguna forma. "Tanto me preocupé porque las mujeres viniesen y cuidasen de su cuerpo que todo el mundo nos recibió bien y que era tan revolucionario en ese momento", explica emocionada.

"En Murcia lo conocí, a mi gran amor, era nuestro vecino", ha explicado. Álvaro García Meseguer fue su pilar y su cómplice, y, confiesa Pilar emocionada, "el mejor padre para mis hijos". "No he podido olvidarlo, una persona que para ayudarme a mí en mi movimiento feminista me escribió varios libros sobre cosas tan modernas para ese momento como el lenguaje inclusivo", ha explicado. Un ingeniero de profesión "volcado en la intelectualidad y en la poesía.

Explicando su vida se explica también el feminismo, es difícil encontrar un testimonio vital plagado de tanta sensatez. Cuando se casó con su marido la mujer en España no tenía ni tan siquiera la libertad para abrirse una cuenta bancaria. "Es un despertar, cuando te sientas y miras el feminismo, o quieres que todo sea igual o saber que la situación va a ser, muchas mujeres ni lo tienen en cuenta pero yo no yo quería tener lo mismo que mi hermano", explica. La frase que lo resume todo: "El feminismo es un movimiento contracultural", para ella lo fundamental e que la mujer empiece a formar parte de la construcción del mundo.