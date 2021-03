Alvaro Morata está feliz de estar en la selección española. Vuelve a su país, donde está más cerca de sus familiares, pero además porque siente que está en una selección que "no está por debajo de ninguna otra", que "tiene un gran futuro" y que tiene motivos "para estar muy esperanzados". Así lo expresó en El Larguero, con Manu Carreño.

"Estoy muy cómodo. Volver a España siempre está bien y es una alegría tremenda. Ahora no puedo ver a la familia y amigos, pero tengo un grupo bueno de personas", explicó.

Sobre el futbolista del Barcelona Pedri, que debuta en una convocatoria con la absoluta, Morata señaló que "es muy maduro" y que "puedes hablar con él". "Yo no era así cuando yo tenía 18 años, que era un poco más despistado. Se le ve muy maduro, parece que lleve toda la vida jugando al fútbol y tiene 18 años. Bryan Gil también. Creo que España tiene un gran futuro, sobre todo por ver por cómo reaccionan a su primera convocatoria. Yo la primera convocatoria ni me enteré, ni veía la pelota. Es para estar muy esperanzados", afirmó.

"No tenemos que pensar en la Eurocopa, tenemos que pensar en ganar estos partidos de clasificación para el Mundial (...) Hay que pensar en las cosas positivas de los partidos. Francia, Suiza y Alemania te los puedes encontrar en cuartos, semis o incluso una final. Creo que hay cosas positivas de esos partidos", añadió.

Sobre qué selecciones son las favoritas en el torneo que se disputará este próximo verano, Morata indicó: "Francia e Italia siempre son difíciles. Holanda me gusta mucho. No hay que olvidarse de Bélgica. Portugal siempre está ahí. Al final, lo que tenemos que ver nosotros es que no estamos por debajo de ninguna selección, y que todavía no estamos a tope. No tenemos mucho tiempo para trabajar, pero seguro que llegaremos a la Eurocopa con un gran grupo".