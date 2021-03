La recuperación se enfría

Un inicio de año peor de lo esperado y el retraso en la gestión de los fondos europeos han llevado al Banco de España a revisar sus previsiones macroeconómicas a la baja: en el escenario central, el regulador espera que la economía española repunte un 6%, ocho décimas menos de lo previsto en sus previsiones que presentó en diciembre. Para el primer trimestre del año, el Banco de España estima que cerrará en negativo, con una caída del 0,4%, aunque su director general de Economía y Estadística, Óscar Arce, ha señalado que la mejora de la actividad en marzo permite anticipar una tasa de PIB "claramente positiva" para el segundo trimestre.

Una rebaja del crecimiento previsto por el que ha sido preguntada, también, la titular del ministerio de Hacienda y portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros, en el que Montero ha descartado que el gobierno vaya a modificar sus indicadores económicos porque sería “precipitado” aunque ha señalado que el Gobierno ya preveía una ralentización de la economía en el primer trimestre. “Sabíamos que este trimestre iba a ser complicado, pero esperamos que a lo largo del segundo y tercer trimestre haya una recuperación en ‘V’ como ya vivimos en 2020 en relación directa con la incidencia de la pandemia. Cuando la pandemia tiene mayores cifras, la economía cae, cuando la pandemia está en cifras más bajas, la economía sube y rebota en unas condiciones de vigor muy importantes” ha apuntado María Jesús Montero.

Las previsiones del Banco de España, sin embargo, sí reflejan una mejoría en las previsiones para el próximo año, que pasa a situar el crecimiento en un 5,3%, aunque la economía española no recuperará la situación prepandemia, según los pronósticos del regulador, hasta el 2023, año para el cual mantiene sus previsiones de crecimiento en un 1,7% del PIB.

Javier Andrés, Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, señala en Hora 25 de los Negocios que el riesgo que reafirman estas cifras es que España se quede atrás. “Aunque las previsiones que hace el Banco de España son negativas, están muy cerca del peor escenario que se planteaba el año pasado, quizá apunta más todavía a los riesgos a largo plazo, a los riesgos que tiene una economía como la española, que nos cuesta mucho salir de las recesiones, que hay mucha inercia en estos choques negativos y que puede acabar generando un problema estructural donde estos meses atrás nos parecía muy coyuntural y muy ligado a la situación sanitaria. El mayor riesgo, desde el principio de la pandemia, lo venimos diciendo muchos economistas, es que las cosas queden muy lastradas para los años posteriores y este, creo que es, de los mensajes que lanza el Banco de España, el más peocupante” apunta Andrés.

Las previsiones se han hecho públicas, además, en un día en que la oficina estadística de la Unión Europea, Eurostat, ha confirmado la obligación que tiene España de incluir a la Sareb dentro de las cuentas públicas, lo que supone un incremento de 35.000 millones de euros en el monto total de la deuda pública, que pasa del 117,1% a superar el 120%. "

"No a ser fácil reequilibrar la economía. No va a ser fácil porque vamos a tener que hacerlo en un contexto difícil en lo financiero y en un contexto, posiblemente, de bajo crecimiento en los próximos años. Entonces este es el plan que tenemos que proponer, y es un plan que tiene que estar basado, como hemos visto en otros países, en consensos políticos, en planes a largo plazo, y esto es lo que verdaderamente echamos en falta. No creo que nadie espere que la economía española empiece a reducir deuda en los próximos meses, e incluso en los próximos dos – tres años, pero sí tiene que tener un plan claro para salir a los mercados, porque después de esta crisis vendrán otras y no podemos afrontarlas con un 120 – 125% de deuda" dice Andrés.