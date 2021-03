¿Por qué se paró la vacunación? ¿Qué pasa si no quiero ponérmela? Dudas y respuestas sobre AstraZeneca

Hoy se reanuda la vacunación con las dosis de AstraZeneca, un antídoto polémico por los problemas de logística que ha generado. Recordemos, la empresa prometió la entrega de millones de dosis en tiempo y forma y, aunque llegaron, no lo hicieron ni en suficientes dosis ni a tiempo. Hoy además, el diario italiano La Stampa publica que se han descubierto 30 millones de dosis en un almacén de Italia que supuestamente iban a enviarse a Reino Unido. Junto a esto, se une la suspensión temporal debido a casos de trombos aunque no se ha demostrado su relación directa con la vacuna. Hablamos sobre los problemas derivados de la desconfianza hacia una vacuna llamada a ser la más extendida entre la población general, ¿qué pasa con aquellas personas que no se quieren vacunar con AstraZeneca?

La ciencia responde

Se toma la decisión de los grupos de edad porque a pesar de que la EMA no le pone tope de edad, algunos países consideran que en los estudios de fase 3 no hay un número suficiente de personas mayores de 65 años incluidos en este estudio. A la espera de que haya más, decidieron limitar la edad a esta edad y en el caso de España se pensó que no había suficiente número a partir de 55 años. En Reino Unido que se ha utilizado para todas las edades los resultados son excelentes. La vacuna estaba perfectamente indicada para personas de todas las edades. Se suspende la vacunación por exceso de precaución, más determinado por una reacción posible de la opinión pública que realmente por una evidencia científica. No había ninguna demostración de causa en la que se observara que la vacuna produjera un aumento de los cuadros de tromboembolismo, a pesar de eso el sistema de farmacovigilancia ha funcionado muy bien y hay que estudiar todos los casos.

Efectos secundarios

El beneficio que aportaba la vacunación era infinitamente más inmenso que los efectos secundarios que pudiera producir. Cualquier persona que no vacunemos está en riesgo. A mí me gustaría saber también por qué hemos tardado tanto en reanudar la vacunación. Tenemos que estar vacunando sábados, domingos y festivos. Hemos perdido cinco días más que podríamos haber estado vacunando. Es bastante incomprensible esta demora.

Elección de vacuna

Esto no es como ir al Carrefour y elegir un yogur. Tenemos que recibir con alegría cualquier vacuna que nos toque, no podemos elegir y además sería peligroso porque aumentaría el número de personas que quieren vacuna a la carta. Es un poco tonto pensar que una persona pueda elegir la vacuna que sea.

¿Qué pasa si no quiero ponerme AstraZeneca?

Pienso que no me gustan los que se cuelan en la fila, todos los que lo han hecho merecen el repudio de la población. Las mismas autoridades sanitarias pueden haber contribuido a que algunas cosas que no se entienden bien se entendieran mejor. Los representantes públicos podrían vacunarse como ejemplo para la población de la importancia de vacunarse, estamos evitando muertes, hemos normalizado el número de fallecidos y lo que queremos es salvar vidas y evitar enfermedades graves. Con todos los respetos del mundo a docentes y policía, tal y como ocurre en muchos países no habría que pensar cuándo voy a autorizar la vacuna para determinadas edades, sino vacunar a las personas de riesgo.