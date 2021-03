Aprender con creatividad

Hoy me he fijado en una noticia que se aleja de los líos de la política normal, y así nos oxigenamos. Leo "El gobierno planea un vuelco para que el aprendizaje en la escuela sea menos memorístico". El ministerio de educación está elaborando un modelo que sustituirá al de la ley Wert, y este modelo nuevo que propone el gobierno elimina la cosa esta de memorizar tanto en las escuelas, que de verdad, en mi infancia era una pesadez.

Tenemos con nosotros a uno de los artífices de esta nueva idea basada en la no memorización. Señor Bermúdez, buenos días.

Buenos días

Pretenden ustedes acabar con tanta memorización.

Exactamente, así es.

¿Cuáles son las principales ventajas de no memorizar?

Pues son tres ventajas.

¿Cuales son?

Pues no me acuerdo. Yo sabía que había tres ventajas, pero no las he memorizado.

Hombre, pues estaría bien que las recordara.

¿Pero qué quiere? ¿Destruir mi creatividad? Fascista.