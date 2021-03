Nadie sabe nada en la antigua cúpula del Partido Popular. Esta mañana se retoma el juicio por los llamados papeles de Bárcenas que, hasta ahora, y según los testimonios de los antiguos secretarios generales del partido, son solo eso, los papeles de Bárcenas, o ni siquiera eso. Para alguno de ellos como para Dolores de Cospedal, son los papeles de ese señor, los papeles de él, que parece que no tiene apellido.

Son solo los papeles de Bárcenas porque dicen los antiguos secretarios generales que todo era cosa de él, que el partido no tenía nada que ver con esa contabilidad B, que en cambio sí atestiguaron dos exdiputados que también declararon ayer. Pero parece ser que en el PP a más responsabilidad, menos conocimiento de lo que pasaba en el partido. Javier Arenas, preguntado por las anotaciones de Bárcenas con las siglas de su nombre o su nombre casi al completo, dice que él no es el único Javier Arenas que hay en el PP. Toma ya, que el Javier Are o el Arenas que aparece en los papeles debe ser el nombre de un militante del PP en Cuenca, por poner una ubicación.

Y Cospedal, que tampoco sabe nada, a pesar de las evidencias y a pesar de las anteriores resoluciones judiciales. Para la exsecretaria general, que anunció el despido en diferido de Bárcenas, el único que sabía de las finanzas del partido era el extesorero. El resto, parece, estaban a otras cosas.

Es curioso el desconocimiento que los responsables políticos parecen tener de lo que pasa a su alrededor, incluso de lo que tendría que ver con sus responsabilidades. Al final, siempre parece que nadie es responsable de nada, que las decisiones las toman individuos que van a la suya y con una iniciativa desbordante. Lo hemos visto reiteradamente. A mayor responsabilidad, mayor desconocimiento. Igual hoy podemos ratificarlo porque les toca declarar a Mariano Rajoy y a José María Aznar.