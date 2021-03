La polémica del día

El obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, ha escrito una carta pastoral sobre la Ley de eutanasia que, según sus palabras, “convierte a España en un campo de exterminio”. Y carga contra sus promotores, a los que tilda de “barbaros embriagados de poder” que “le tenían ganas a la España tradicionalmente católica” y que han completado “el tsunami legal” en el que incluye el divorcio, el aborto o el matrimonio igualitario. Ante una nota de protesta del PSOE en esa localidad, el obispado afirma que Reig Pla se refiere a todas las personas “con respeto y aprecio”. No le queremos imaginar cuando no lo haga.

No intentaremos convencer al obispo de que la eutanasia no busca asesinar a nadie sino ayudarle a tener una buena muerte; que la ley respeta la voluntad individual expresa y garantiza que nadie pueda vulnerarla; que no obliga a nadie, tampoco a los profesionales sanitarios, a practicarla; y que quienes eventualmente la soliciten no serán sólo una pandilla de ateos y rojos inmorales y desalmados, como no los han sido quienes se han acogido al divorcio, al aborto o al matrimonio igualitario. Si que convendría recordarle que, como nuestro reino es de este mundo, las legítimas leyes emanadas de un parlamento democrático y quienes las elaboran merecen un respeto, como, por cierto, quienes murieron en los campos de exterminio, cuya memoria no soporta la comparación. Y claro que las leyes se pueden criticar y cambiar. Es más, señor obispo, también se puede criticar a quienes criticándolas, después no las cambian. No vayamos a pensar, desde el respeto y el aprecio, que al criticar sólo mira obsesivamente en una dirección.