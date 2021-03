Santiago Niño: " Se está produciendo una hiperconcentración del capital y de la riqueza"

El Banco de España ha recortado las previsiones de crecimiento de la economía al 6% debido a los efectos de la pandemia. La sucesión de rebrotes y la continuación de las medidas restrictivas está suponiendo un tapón económico que se ha visto reflejado en el PIB. Lo mas destacable de esta previsión, según ha contado el economista, es que se trata de los datos que se tomaron de referencia para hacer los Presupuestos Generales del Estado. “Esto quiere decir que si España, en vez de crecer a 9.8 crece al 6, van a faltar casi 40 mil millones de euros” por lo que “los Presupuestos, que ya están aprobados, habría que retocarlos”. Un retoque que podría implicar una subida de impuestos y una bajada de gasto público.

Santiago se ha referido a las previsiones económicas de la compañía aérea Ryanair como contrapunto a las del Banco de España. “Ryanair dijo que la normalidad no se iba a alcanzar hasta el año 2023 y hay muchas voces ahora que están diciendo que la situación de antes del virus no se va a alcanzar hasta esa fecha”. Unas previsiones que por su procedencia quizá no parezcan las más fiables, pero a las que el economista atribuye un gran valor. “Ryanair tiene dos ventajas: mueve gente normal, gente de la calle y mueve un número muy alto de gente que procede de sitios variados. Mi opinión personal es que no tienen la presión que les puede marcar un político para que suavicen la realidad."

Por otro lado, los datos de la Reserva Federal estadounidense confirman que el año pasado fue un gran año para los más ricos: el 1% de hogares más adinerados del país acaparó en 2020 el 35% de la nueva riqueza creada. Preguntado por estos datos, el economista advierte que se está produciendo un fenómeno en el que se está acentuando la acumulación de capital en grupos cada vez más reducidos. Esto se debe a que “gran parte del dinero que inyectaron los bancos centrales fue a las bolsas y los que controlan la mayor parte de los valores que se negocian allí son las grandes fortunas”. Una concentración de dinero que, en opinión de Santiago, al proceder del mercado de valores genera poca riqueza y no repercute en la población ni en el PIB del país.

Por otro lado, hemos aprovechado para preguntarle por los datos de un estudio de la Universidad de Oxford que analizaba las posibilidades de que ciertos trabajos acaben desapareciendo y puedan ser realizado por robots. Un taxista, por ejemplo, tiene un 80% de posibilidades de terminar reemplazado por un robot, según esta web. Santiago ha querido matizar que “ hay que tener en cuenta que no en todos los países la definición de las funciones es la misma. Una enfermera en Reino Unido no tiene la mismas funciones que en España”. En cualquier caso, ha apuntado hacia un denominador común en los trabajos que serán sustituidos por robots en el futuro. "Es una cosa que está cambiando constantemente, pero hay un hecho claro. Si se prueban varias profesiones se ve que las profesiones con la posibilidad de sustitución más baja son aquellas que requieren de un gran concurso del trabajo humano."