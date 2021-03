Directo | España - Grecia: sigue el partido de La Roja en Carrusel Deportivo

Alineaciones probables

España: Unai Simón; Pedro Porro, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata y Dani Olmo.

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Un nuevo inicio para La Roja

La selección española de fútbol comenzará este jueves en el Estadio Nuevo Los Cármenes de Granada (20.45 horas/La1) la fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2022 con un duelo teóricamente asequible ante Grecia, primer rival cuatro meses después del espectacular 6-0 a Alemania en La Cartuja.

El combinado nacional vuelve a la acción tras aquella exhibición ofensiva y de fútbol ante la tetracampeona del mundo para sellar su pase a la Final a Cuatro de la Liga de Naciones y aplacar las dudas que hasta entonces no dejaban de asomar por algunos resultados.

Sin embargo, Luis Enrique Martínez ya ha dejado claro que hay que dejar en el pasado esa goleada y centrarse en seguir mejorando el engranaje de un equipo que en poco más de dos meses tendrá el reto de altura que supone la Euro 2020.

Pero antes, en su última ventana internacional antes del reto continental, a la Roja le toca no solo demostrar que su buena imagen ante la Manschaaft no fue casualidad y producto de una gran noche sino hacerlo con los nueve puntos que habrá en juego, seis de ellos en casa, ante Grecia y Kosovo, y tres a domicilio, en Georgia, para no tener turbulencias innecesarias.

Nuevas caras en el equipo

Fiel a su manual, el técnico asturiano ha vuelto a traer caras nuevas y jóvenes a esta concentración, donde casi todas las miradas se han centrado en el joven centrocampista del FC Barcelona Pedri González. El canario, de 18 años, llega para aumentar la competencia que ya hay de por sí en el centro del campo y ahora está por ver si el de Gijón le dará la alternativa ya este mismo jueves para demostrar sus cualidades y su candidatura a estar en la Euro.

El blaugrana ya ha dejado claro que no le pesa la camiseta de su club y optará a ser uno de los volantes junto a Busquets o Rodri, este último reforzado por su buena actuación en el último duelo donde llevó la manija por la baja del de Badía, flanqueado por Koke Resurrección y Sergio Canales, aunque este se lesionó pronto y dejó su sitio a Fabián Ruiz.

El debate de la portería

Atrás también hay dudas por resolver, empezando por el eterno debate en la portería, cuyo último propietario fue Unai Simón, el favorito para este jueves. Sergio Ramos, pese a su falta de minutos, parece indiscutible, pero necesita una nueva pareja ya que Pau Torres está lesionado, con Eric García e Íñigo Martínez como los mejores colocados. El estado de forma de Jordi Alba podría darle la titularidad en el lateral izquierdo, con el debutante Pedro Porro seguramente en el contrario, aprovechando que es el único lateral derecho puro'

Finalmente, para el tridente ofensivo, Luis Enrique parece que no arriesgará y dará descanso a Gerard Moreno, el delantero español más en forma, pero que está algo tocado, lo que abre las puertas a Álvaro Morata para ser el 9, avalado por su gran rendimiento en el 6-0 ante Alemania. Dani Olmo y Ferran Torres deberían ser sus suministradores por los costados.

El rival

España sabe que se topará con una Grecia que tratará de cerrarse y sorprender al contragolpe para repetir su victoria de hace 18 años en La Romareda, la última que ha encajado la triple campeona de Europa como local en una fase de clasificación.

Aquella derrota por 0-1 fue ante un combinado heleno que se mostró rocoso un año después cuando se volvieron a ver las caras en la Eurocopa de 2004, torneo en el que empataron (1-1) y que posteriormente consagraría contra todo pronóstico a los Nikopolidis, Zagorakis, Seitaridis o Charisteas.

Esa generación dio brillo al fútbol griego, pero su relevo no ha sido tan exitoso y Grecia no ha sido capaz de clasificarse para las tres últimas grandes citas (Euro 2016 y 2020 y Mundial 2018). En la pasada Liga de Naciones, dentro de la Liga C finalizó segunda tras Eslovenia, con solo un gol encajado, su mayor fortaleza, pero con tan solo nueve anotados. Su seleccionador, el neerlandés John van't Schip, ha prescindido de dos de los jugadores más conocidos a nivel europeo, como los centrales Socrates Papastathopoulos y Kostas Manolas.