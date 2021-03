Marcos Llorente asegura que echaron de menos el VAR y que no era penalti de Iñigo Martínez "ni de lejos"

La selección española de fútbol empató este jueves en su debut de cara a la clasificación para el Mundial de 2022 ante Grecia después de que el colegiado señalase penalti de Iñigo Martínez en el segundo tiempo y de que el cuadro de Luis Enrique no lograse el segundo tanto en el tiempo que restaba.

Marcos Llorente, uno de los mejores del partido, fue muy claro en su opinión respecto a la polémica decisión del partido. "¿Si hemos echado del VAR en la acción del penalti? Totalmente. No lo he visto por la tele, pero en el campo no me ha parecido penalti ni de lejos".

🇪🇸⚽️ @MarcosLlorente, sobre el penalti de Iñigo Martínez ante Grecia



🗣️"¿Si hemos echado del VAR en la acción del penalti? Totalmente. No lo he visto por la tele, pero en el campo no me ha parecido penalti ni de lejos"pic.twitter.com/qxEw58l5Wo — El Larguero (@ellarguero) March 25, 2021

Cabe destacar que Iturralde González dijo en 'Carrusel Deportivo' que la acción sí era merecedora de penalti y que, además, el trencilla debió mostrar la roja al central del Athletic.

Por su parte, Álvaro Morata también quedó descontento con la actuación arbitral, pues pidió penalti en una acción en la que le pitaron falta. "Hombre, dice que hago yo falta y me da él un codazo en la cara".