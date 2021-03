Unai Emery: "Hablé personalmente con Kubo, quería buscar otros retos"

El entrenador del Villarreal Unai Emery ha repasado en El Larguero la actualidad de los suyos. Emery se ha mostrado “muy contento” de dirigir el submarino amarillo, ha alabado a jugadores como Gerard Moreno o Pau Torres y ha contestado a preguntas sobre Kubo o Mbappé.

El vasco ha hecho referencia al futuro de sus jugadores: “Ves a los jóvenes entrenar en el día a día y la paciencia que tienen y ves el progreso que están teniendo”. Cuestionado por si esa “paciencia” fue lo que le faltó a Kubo, ha respondido: “Con Kubo hablé personalmente de que tenía que crecer con nosotros y ayudarnos a crecer. Era un proceso de una temporada, una cesión. Normalmente tenemos jugadores jóvenes para que crezcan para nosotros, pero no pasa nada, también lo aceptamos. Pero llegó un momento en que… Él tenía más minutos que la media de jugadores de jóvenes, pero quería buscar otros retos. No llegamos hasta el final de la estación que queríamos, y desearle lo mejor. Estoy convencido de que él va a dar los pasos. Con nosotros no se pudieron dar”.

Sobre Gerard Moreno, ahora con la selección española, ha dicho: “Ha encontrado una posición donde se siente cómodo. Está dando asistencias y además desde ahí tiene capacidad para encontrar el gol”.

En líneas generales, se ha mostrado “muy contento” de estar en el Villarreal, en un “proyecto que es muy estable, muy reconocido”. “Queremos ser capaces de hacernos un sitio en Europa, de estar cerca de títulos que hasta ahora se ha resistido y ver si somos capaces de dar un paso más”, ha explicado.

LaLiga

Cuestionado por un favorito para el título de LaLiga, ha argumentado: “El Atlético de Madrid se va a hacer fuerte en la regularidad. El Barcelona después de un bache ha encontrado un camino donde en el gran nivel individual le ha hecho mejorar. El Real Madrid, una regularidad, continúa en la Champions, lo que quizá le haga tener que hacer esfuerzos en esa competición, que puede restar un poco para LaLiga”.

Mbappé y Neymar

Por último, ha dicho que Mbappé y Neymar “donde estén felices van a rendir”. “Creo que allí también están felices. Son dos jugadores, que son los llamados, después de Messi y Cristiano, que aún están son Neymar, si le respetan las lesiones, y luego Mbappé o Haaland”.