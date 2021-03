Choque con la realidad

Otra vez estamos en vísperas de unos días festivos y otra vez con el corazón encogido porque la maldita curva vuelve a subir, muy poco a poco, pero siempre al alza. Hoy ya tenemos a Madrid, País Vasco y Navarra por encima de 200 casos por cien mil habitantes, además de Ceuta y Melilla que siguen en cabeza. Y las ansias de normalidad, los deseos de encontrarnos con los seres queridos, la necesidad de cambio que todos sentimos chocan con las restricciones, pero chocan sobre todo con la realidad, con la nuestra y con la de nuestro entorno, que está peor todavía. Francia tiene una incidencia por encima de 600, Italia y Alemania vuelven a tener cifras terribles de contagios y de muertes. Y de todo lo que se ha dicho hoy, nos quedamos con esta advertencia, un poco aterradora, que ha hecho Angela Merkel.

Es aterrador y es cansado, pero la manera de atajarlo no ha cambiado nada. Sigue siendo la misma aunque nos provoque fatiga. Evitar los lugares cerrados, ventilarlos, cumplir con la distancia, la mascarilla, reducir los contactos, higiene de manos. No hay policía suficiente para que cada uno hagamos lo que tenemos que hacer, también en Semana Santa. También las autoridades deben hacer lo que tienen que hacer: mensajes claros y no contradictorios y a ver en qué queda el pulso que mantienen la Unión Europea y Reino Unido sobre las vacunas, a ver si consiguen acelerar el ritmo. Enseguida nos vamos a Bruselas, porque en este momento está terminando la cumbre de líderes europeos.