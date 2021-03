La razón de la "singularidad genética" de los vascos: diferentes marcadores y barreras sociales

El mayor estudio sobre los vascos realizado hasta ahora ha demostrado que poseen una "singularidad genética" en lo que a todas luces es un paso más en la investigación sobre el origen de este pueblo peninsular. El mayor misterio todavía sigue en su lengua y esa singularidad está directamente ligada con un absoluto aislamiento desde la Edad de Hierro, hace unos 2.500 años. En Hora 25 hablamos con David Comas, biólogo que encabeza esta investigación.

La singularidad genética de los vascos

Esto significa que los vascos presentan unas características genéticas ligeramente distintas a las de su población alrededor. El continente europeo a nivel genético es muy homogéneo, hay algunas de ellas que destacan como los sardos y también los vascos.

Tienen pequeñas diferencias en los marcadores genéticos y lo que hemos visto es que la diferenciación se debe a la menor influencia genética en esa parte de Euskadi por un mayor aislamiento.

El sustrato es común y la diferenciacion es de hace unos 2.500 años. Lo que vemos es que las poblaciones vascas no tienen movimientos migratorios posteriores, como puede ser la romanización o la ocupación de los pueblos del norte de África y eso es debido a barreras de algún tipo, en este caso creemos más sociales o culturales, no tanto físicas y al ser el euskera una lengua no indoeuropea.

Pueden haber variantes genéticas sobrerrepresentadas o infrarrepresentadas, pero no existen variaciones exclusivas entre los vascos.