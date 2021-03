Modernos Aquiles

Ya solo falta que lo de Suez sea cosa también del capitán Schettino, el del Costa Concordia. En mi galería de momentos mezquinos de la humanidad, este hombre tiene un lugar de honor. Aquí se demuestra una vez más que la historia de la humanidad es muy compleja pero afortunadamente puede resumirse con unos cuantos mitos. Y uno de mis preferidos es el de Aquiles. Casi un Dios. Invulnerable, invencible, salvo que acertases en su talón. Podemos convertir el comercio internacional en la espina dorsal de tantos modos de vida, y de repente un buque manda siglos de historia de rutas marítimas a paseo. Tú acabas de citar el virus. Bueno, tocarnos se ha convertido en un arma letal, hablarnos desde cerca, ya no te digo nada del sexo. Hay un mensaje un poco tramposo pero no falso: a esta humanidad del siglo XXI tan bien protegida un virus le ha dicho que si no queréis contagiaros, no os reproduzcáis. O mejor aún: si no queréis morir no nazcáis. Yo entiendo que este contenido es muy delicado filosóficamente, pero me lo estaba pidiendo el cuerpo. Somos vulnerables, eso es malo, pero también somos conscientes de nuestra vulnerabilidad: eso es bueno y algo más importante, necesario.