El enfermero que ha vacunado de COVID a su abuelo: "Ha sido un momento muy emotivo"

"Vacunar del COVID 19 a mi abuelo es una de las cosas más grandes que me han pasado nunca”. Así rezaba el tuit que publicó ayer en su cuenta Julián Arrufat, un estudiante de enfermería de Castellón. Acompañando al tuit, dos imágenes: una de Julián, cuando era poco más que un bebé, en brazos de su abuelo; la otra, de ayer, en el momento en el que Julián ponía a su abuelo la vacuna contra el coronavirus en el centro de salud de Villarreal.

Julián estudia enfermería en Castellón y, como parte de sus prácticas, tuvo que ir a poner vacunas al centro de esta localidad, donde viven sus abuelos. Ese mismo día, se enteró de que su abuelo Olegario, de 87 años, iría allí a vacunarse. Julián decidió que él le administraría la dosis, con lo que su abuelo estuvo completamente de acuerdo: “Al ser una persona mayor tenía un poco de miedo, y me dijo que si se la ponía yo, mucho mejor”, cuenta.

Vacunar del COVID-19 a mi abuelo es una de las cosas más grandes que me ha pasado nunca 🖤 pic.twitter.com/OpsB69qJPO — J ø (@JuliArrufat11) March 24, 2021

Julián ha asegurado en ‘La Ventana’ que no se esperaba la repercusión que tuvo su publicación: “Nos hicieron una foto y la subí para tener un recuerdo bonito, pero no esperaba que se viralizara tanto”. Y señala que fue un momento “muy emotivo”: “Mis abuelos siempre han cuidado de mí, y en un momento delicado como éste, este tipo de situaciones dan esperanza. Es emotivo vacunar a todo el mundo, pero si es mi abuelo, todavía más”, añade.

La de Julián con la enfermería es una historia de vocación y devoción, y señala lo afortunado que se siente de poder aportar aquello para lo que se ha formado: “Cuando veía la primera ola en las noticias, pensaba que me gustaría estar allí para poder ayudar a la gente, y me sentía impotente por no poder hacerlo”, cuenta.

Pero el momento le llegó, y le ha traído instantes tan emocionantes como el que ha vivido junto a su abuelo. Una alegría para su familia después de más de un año en el que los mayores apenas han salido de casa. Su abuela, algo más joven, se vacunará dentro de poco, pero Julián reconoce que no sabe si lo publicará en sus redes porque “ya sería demasiado”.