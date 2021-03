Las dos películas de los Óscar que tienes que ver y la vuelta de los 'blockbuster'

La favorita para ganar los Oscar llega a cines. ‘Nomadland’ es el retrato de la América abandonada con mirada poética y con Frances McDormand. Otra de las candidatas a los premios de Hollywood es ‘Judas y el Mesías negro’ o como el FBI mató al líder de los panteras negras. La mayoría de cines reabren sus salas y llegan los primeros blockbusters, ‘Tom y Jerry’ y Godzilla vs. Kong’. El mini-Tenet español llega a los cines, ‘Un efecto óptico’ es la apuesta surrealista de Juan Cavestany con Carmen Machi y Pepón Nieto. Enrique Urbizu presenta ‘Libertad’, versión película que irá a los cines y la serie que se verá en Movistar. Un retrato de la España del siglo XIX con la figura de los bandoleros. En cine clásico celebramos el centenario de Dirk Bogarde y los 40 años del estreno de ‘Deprisa, deprisa’, la película de Carlos Saura.

Nomadland (Chloé Zhao)

Tras las crisis de 2008, decenas de miles de estadounidenses se vieron arruinados y sin poder pagar sus hipotecas o alquileres, después de vidas enteras encadenando trabajos con salarios bajos y sin posibilidad de cobrar una jubilación y sin sanidad pública.

La vida nómada se presentó ante ellos cómo la única posibilidad de salir a flote, trabajando a pesar de estar jubilados, en muchos casos, en trabajos temporales; limpiando zonas de acampada, en la campaña de Navidad de Amazon o en supermercados y tiendas para turistas. Ese es el retrato que trazaba la periodista americana Jessica Bruder en el ensayo periodístico País Nómada, que en España editó Capitán Swing. Un libro que cayó en manos de la actriz Frances McDormand.

"Un amigo mío, que también produce la película, me lo envió, lo leí y pensé que era buena idea adaptarlo. Justo en ese momento había visto The Rider, me encantó, quise conocer a Chloé Zhao, reunirme con ella y proponerle esto. Y ocurrió. Hemos hecho una película sobre las diferencias económicas en nuestro país", explicaba la actriz en la rueda de prensa de Venecia, donde Nomadland se alzó con el León de Oro.

Así se formó esta dupla, McDormand y Zhao que han creado una de las películas del año, favorita en los Oscar y ganadora en los pasados Globos de Oro. Además, directora podría hacer historia en la próxima edición de los premios de la Academia, al ser la primera mujer asiática en lograr la estatuilla. Mientras que McDormand podría lograr su tercer Oscar, después de ganarlo con Fargo y Tres anuncios en las afueras.

La apuesta de Chloé Zhao bebe del cine clásico americano. Por un lado, defiende a los desheredados de la tierra, esos que viajaban de un lado a otro de América en Las uvas de la ira, adaptación literaria de la novela de Steinbeck de John Ford. En su poética y el uso del paisaje como metáfora, su cine recuerda a Terrence Malick, pero también a la mística del wéstern, con un homenaje final a Centauros del desierto. Su poesía visual da un paso más a lo que hemos visto en sus dos anteriores películas, donde también retrataba los límites de una clase social en la América actual, como ocurría en The Rider.

En Nomadland se apoya en el desierto, en los paisajes solitarios, áridos e inhóspitos de una América desesperada. Y frente al paisaje el rostro de una mujer vapuleada por las crisis, por su despido y por la dificultad para volver a su edad a un mercado laboral que ha cambiado. Es el personaje de McDormand, que en un principio iba a ser el retrato de Linda May, la protagonista del ensayo, una mujer en edad de estar jubilada que tiene que limpiar inodoros, escanear productos en un gran almacén, mientras viaja con su caravana y se adapta a su nuevo hogar. Sin embargo, la decisión final cambió y el personaje de la actriz es inventado, una mezcla de todas las historias que recoge el libro. También se inventó el papel que interpreta junto al del actor David Strathairn. Mientras que Linda May se interpreta a sí misma, igual que otros nómadas que acompañaron al equipo de rodaje por las tierras de Dakota del Norte.

El retrato de Bruder y Zhao es impactante por la realidad de millones de estadounidenses despojados de su propiedad, la base del ecosistema americano. Sin embargo, si miramos a la novela de Steinbeck, la crudeza y el señalamiento es mucho mayor. Es cierto que la época de penurias no es la misma y que hay frases que nos siguen poniendo los pelos de punta por su actualidad. Por ejemplo, cuando un temporero se queja de la miseria que cobra. “Tómelo o déjelo, hay doscientos hombres que lo aceptarán”. De alguna manera Nomadland refleja que generación tras generación, pocos en Estados Unidos han rebatido esa afirmación. Ninguno de los personajes reales apunta al sistema como causante de su situación. Ninguno cuestiona que tengan que trabajar a los setenta años, o que hayan perdido su casa por pagar la factura sanitaria. Tampoco ocurre en la película.

Rechazan eso sí un modo de vida consumista, rechazan porque no tienen más remedio en algunos casos, en otros, como el de McDorman porque el personaje quiere hacerlo. Nomadland denuncia muchas atrocidades del capitalismo en uno de los países más ricos del mundo, lo hace de manera excesivamente sutil. "No hemos intentado hacer un discurso político con la película. Creo que es más te contamos cómo es vivir en esta comunidad que ha tomado decisiones muy difíciles en su vida y la película cuenta su historia", insistía la actriz en Venecia.

El rodaje se aproximó todo lo posible a esa vida nómada que siguen, como contaba la directora, que ya prepara su debut a lo grande en el cine de superhéroes, también con Disney, será Eternals su puesta de largo. "Descubrimos sus vidas y sus historias, muchas de ellas eran sorprendentes. Muchos se sorprendían de que nos interesáramos por ellos y por sus historias. Nos interesaba mirar a esa mujeres mayores, que dejan sus casas, sus vidas, su modo de vida tracicional, cambian de mentalidad y se convierten en autosuficiente", explicaba Chloé Zhao.

Nomadland quiere ser un retrato luminoso y esperanzador de los perdedores del sistema frente a la crudeza de Las uvas de la ira, como hemos explicado. La película ejemplifica la suma de la ética protestante, que definía Webber, y el sueño americano que tanto ha dado al cine, uno llega a ser lo que son sus obras y el esfuerzo que ha puesto en conseguirlas, podríamos añadir. De modo que Zhao no busca culpables, aunque el espectador europeo pueda encontrarlos desde el primer fotograma, los bancos, las multinacionales, Amazon, un sistema neoliberal que rechaza las pensiones o la sanidad como universales y un modo de vida individualista que abandona a los necesitados, a los mayores, a los perdedores. Lo que hace es ofrecer otra vida posible. Y en ello establece, al menos, un elemento emancipador y esperanzador, que en la vida nómada la comunidad es necesaria para salir adelante. Un primer paso.

Judas y el Mesías Negro (Shaka King)

La guerra sucia del Estado contra los movimientos de contestación social alcanzó su cénit en EEUU en 1968. Por un lado, los disturbios de la izquierda en la convención demócrata que retrata Aaron Sorkin en ‘El juicio de los 7 de Chicago’, y de otro, la persecución al Partido de las Panteras Negras que ahora lleva a pantalla la película ‘Judas y el Mesías Negro’, una de las cintas revelación de la temporada.

Ambos casos escenificaron los abusos policiales, el racismo institucionalizado y los operativos de contrainteligencia para aplastar la disidencia. Todo, en el contexto de la guerra contra Vietnam y el comunismo, y tras los asesinatos de Malcolm X y Martin Luther King. "Los Panteras Negras son la mayor amenaza para nuestra seguridad nacional. Más que los chinos, incluso más que los rusos. Nuestro programa de contrainteligencia debe evitar el surgimiento de un Mesías negro de entre ellos. Uno con el potencial para unir a los comunistas, a los movimientos antiguerra y a la Nueva Izquierda", dice al inicio del film el jefe del FBI.

En esa época, Fred Hampton ya se había convertido en ese Mesías. Con solo 21 años, lideraba la organización de autodefensa negra. "No combatimos el fuego con fuego, combatimos el fuego con agua. No se combate el racismo con el racismo. Vamos a luchar con solidaridad. No vamos a combatir el capitalismo con el capitalismo negro, vamos a combatir el capitalismo con el socialismo", explicaba ante las cámaras en Chicago en 1968. Una figura cuyo ideario político bebía de Mao o el Che Guevara -aquello de la política es una guerra sin sangre- y cuya lucha era transversal, una lucha revolucionaria contra el capitalismo más allá de la raza. "Son las condiciones las que crean la revolución, no los individuos".

El actor Daniel Kaluuya, conocido por sus trabajos en Déjame Salir y Black Panther, la de Marvel, rescata, con pasión y una portentosa interpretación, la historia de este joven y su dimensión política antes de ser asesinado por la policía mientras dormía. "El poder de amarte a ti mismo, de amar a la gente que es como tú, el poder de amar a tu comunidad. Eso todavía resuena en mí. Fred Hampton tenía una revolución interna, él era libre con su mente, su espíritu y su alma y daba herramientas a la gente para ser libres consigo mismos, con la educación, con la comida… Los ponía en un lugar para promover una liberación tanto interna como a también a través de la comunidad y la unión", asegura en una conversación con el hijo que Hampton nunca pudo conocer.

Inspirada en hechos reales, la cinta huye del biopic clásico de Hollywood para adentrarse en el thriller usando los dos arquetipos religiosos, el del Mesías, y el de Judas, el traidor que, en este caso, actuaba de informante para el FBI. Lakeith Standfield da vida a este topo que conmutaba su pena por robar un coche y hacerse pasar por un agente con servicios de espionaje. El planteamiento de género da vigor a la historia con una permanente tensión y refuerza el excelente trabajo de ambientación y fotografía en una película que bebe, a su vez, del cine político y de gángster de los 70, como admite su director Shaka King. "Se trata de poner el tema sobre la mesa. Deja que te coja del hombro y te haga saber que esto sucedió a grandes rasgos, usando arquetipos que entiendes como persona que ha escuchado historias toda su vida. Pero no te voy a bombardear con detalles y el meollo de la cuestión. Con suerte, si te inspira, hará que te intereses por tu cuenta. Ese es el papel de esta película, que te intereses, y por eso es una película de género y no una biopic clásico de Hollywood sobre Fred Hampton y la política. Montas un tráiler sexy, con disparos, para que quieran ver una película de gángster y luego encontrarán algo más que eso", explicaba en un encuentro en el British Film Institute.

Es la segunda cinta del realizador, su debut con un gran estudio, que cuenta además con la producción de los responsables de Black Panther, Creed o Fences y la colaboración del hijo de Fred Hampton, responsable y continuador hoy de su legado. Con 6 nominaciones a los Óscar, entre ellas película, guion y para sus dos actores, es la primera película candidata en la historia con todos sus productores afroamericanos. En el año de la revolución del #BlackLivesMatter contra la violencia policial por la muerte de George Floyd, ‘Judas y el Mesías negro’ resuena no solo como una feroz crítica al racismo sistémico en EEUU, sino también como un manifiesto global por la justicia social en tiempos de pandemia.

Godzilla vs. Kong (Adam Wingard)

La última vez que vimos a dos titanes como Godzilla y King Kong enfrentándose fue en 1962, en una película dirigida por el japonés Ishiro Honda. Por aquel entonces, tuvieron que servirse de maquetas para recrear las ciudades y de actores para meterse, literalmente, bajo la piel de ambos protagonistas. Fue una batalla que dio como ganador al simio y, ahora, casi sesenta años después, se vuelven a enfrentar después de que cada uno de ellos haya protagonizado alguna que otra película por separado. Así, de algún modo, se produce el cierre de un ciclo y asistimos a uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos del llamado MonsterVerse.

Esta vez la batuta está en posesión de Adam Wingard, que, tras haber dirigido películas como ‘Death Note’ o ‘Blair Witch’, toma el relevo de Honda y ofrece un enfrentamiento digno de pleno siglo XXI. Tanto, que sus casi dos horas de duración se pasan casi en un suspiro en el que es imposible dejar de sorprenderse por la calidad de imagen y sonido que, sin duda, ofrecen una batalla memorable entre las dos bestias. “Lo que más me gusta de la película es la unión de las diferentes historias. Es como una montaña rusa, hay muchas partes diferentes, muchas piezas y discusiones. Así que supongo que hacia el final de la película vi el resultado y pensé que habían hecho un gran trabajo al juntarlo todo, porque es una película muy caótica, no tanto por la trama sino por lo que va sucediendo. Hay muchos monstruos, hay muchos humanos, hay mucho derrumbamiento de edificios y montañas gigantes. Así que sí, esa ha sido mi parte favorita de la película, ver cómo conseguían juntarlo todo”, relataba el actor Julian Dennison.

El neozelandés forma parte de la historia de Godzilla, donde comparte pantalla en todo momento con la joven estrella Millie Bobby Brown, que ya tuvo contacto con el titán del océano en la película realizada en 2019 sobre él. “Creo que si mi personaje perdiera la fe en Godzilla, estaría haciéndole un flaco favor a su madre, y creo que ella tiene la sensación de querer mantener el espíritu y la fe de su madre vivos, así que está haciendo todo lo que su madre siempre había querido hacer, que era proteger a los titanes”. Así, ambos se embarcan en una aventura para proteger a esta criatura que les llevará hasta Hong Kong.

En contraposición a esta historia y del lado del simio que un día escaló el Empire State, encontramos a Rebecca Hall, que junto a Alexander Skarsgård hará lo propio: proteger a King Kong: “Creo que una de las cosas buenas de esta película es que no intenta indagar en cada una de las líneas argumentales sobre los humanos, porque sino la película podría durar cinco horas, y en lugar de eso reconoce que los monstruos son las verdaderas estrellas y queremos llegar hasta la batalla. Así que creo que mantener a las personas separadas es un acierto”. Los actores aportan valía a cada una de las historias que se desarrollan, pero tal y como señalaba Hall, Wingard parecía tener muy claro que aquí, lo que importa, son las bestias, y por ello las escenas más espectaculares de la película transcurren entre ambas, dejando a los seres humanos un poco al margen.

Se enfrentan Godzilla y Kong, pero de algún modo también se enfrenta la modernidad y el pasado, la tecnología contra la importancia de los orígenes. La primera está continuamente presente en la búsqueda de la segunda y se utiliza para mantener localizados a los dos titanes, pero también se utiliza para hacer una especie de metáfora sobre el daño que puede tener en el mundo si se le da un mal uso. Más allá de eso, la historia persigue a un Godzilla que de repente parece querer atacar a la población humana y Kong se erige como el único capaz de detenerlo. Aún así, ninguno es percibido como un verdadero antagonista. Para descubrir si hay un ganador o no esta vez, habrá que descubrirlo yendo a las salas de cine.

Libertad (Enrique Urbizu)

Hace 10 años de la última película de Enrique Urbizu. Con 'No habrá paz para los malvados' logró seis Goyas pero desde entoces no ha vuelto a los cines. Centrado en la televisión, con la serie 'Gigantes', por ejemplo, ahora le dejan darse el capricho de estrenar 'Libertad' en formato serie de cinco capítulos para Movistar y un montaje cinematográfico para salas. La misma historia sobre bandoleros en el siglo XIX, una producción de aroma clásico -con homenaje a John Ford-, un western español, rodado a campo abierto y protagonizado por la actriz y cantante Bebe. Ella es La Llanera, una mujer encarcelada durante 17 años que busca proteger y liberar como sea a su hijo frente a delincuentes rurales, bandidos y gobernadores. Un cóctel de violencia, traiciones y caballos antes de la leyenda, la que escriben los relatos posteriores.

Un efecto óptico (Juan Cavestany)

Solo Carmen Machi podría hacerle sombra al Oscar de Joaquín Phoenix por Joker. La actriz española, protagoniza junto a Pepón Nieto, la nueva locura de Juan Cavestany, director inclasificable donde los haya. Un efecto óptico es muchas cosas a la vez, una comedia surrealista, una historia de amor y desamor y un retrato del turista molón que va a Nueva York y es tan cuñado como el turista de Benidorm. Pero además, Cavestany se atreve a parodiar o a homenajear, o ambas cosas a la vez, al mismísimo Joker de Todd Phillips, con una secuencia en las escaleras del Bronx, por las que bajaba Joaquín Phoenix hace justo un año.

Nación (Margarita Ledo)

Cuesta encontrar últimamente en el cine grandes relatos de fábricas y obreros. Ken Loach ha sido el cineasta incansable que ha hablado de la pérdida de derechos de los trabajadores, pero hace mucho que sus películas se centran en otros trabajos, más cercanos al sector servicios. Los Dardenne han hecho alguna incursión, con Dos días una noche, la película con Marion Cotillard y el cine portugués nos brindó La fábrica de nada.

En España es más complejo y aunque hay relatos de hombres y mujeres de clase obrera, no los hay tanto sobre lo que significó la desindustrialización en la España de los noventa. Es el documental el que está trazando esa narración. Primero con El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco, sobre la Cartagena de 1992, y ahora Nación, un documental de Margarita Ledo sobre las mujeres gallegas de su generación, que han perdido su trabajo y también su lugar en el mundo.

Las antiguas trabajadoras de la fábrica de cerámica Pontesa inspiraron a la realizadora que quiere con Nación apagar la oscuridad del silencio sobre las mujeres expulsadas del trabajo industrial. La película sirve como reflexión histórica, de todo un país.

"Pontesa funcionó como una escuela de organización en todos los sentidos. Allí las trabajadoras consiguieron sentirse ciudadanas, porque tenían un salario y, por lo tanto, tenían derechos", explica Margarita Ledo en la Cadena SER.

Cuando en 2001 Pontesa cerró, no solo lo hizo una de las fábricas de loza más importantes de Galicia, sino también un capítulo en la vida de cientos de trabajadoras, que de la noche a la mañana perdieron parte de su vida y se volvieron invisibles de cara a la sociedad. El capitalismo feroz las despojó de su trabajo , pero también evitó durante muchos años pagarles el salario que merecían y que décadas después las empleadas siguen reclamando ante la justicia en forma de indemnización. "Al final estamos en las mismas. Es el capitalismo más salvaje. Dejar a una región completamente desmantelada", afirma la realizadora. La situación de estas mujeres nos lleva a pensar en Alcoa, en la lucha de los trabajadores que van a quedarse en la calle.

"La movilización es necesaria, es esa performance en el espacio público que te permite transferir esa injusticia a toda la sociedad. En Alcoa participa todo el entorno, todos están implicados porque forma parte de ese tejido social". Nación combina material de archivo con testimonios reales y secuencias de ficción. Contada en gallego, quiere ser un monumento para esas mujeres reales que tanto han trabajado.

"La parte más escenificada acaba unificando, creando esa atmósfera casi mitológica que configura el relato y permite conocer cómo se produjo el desmantelamiento de la industria de los tres sectores más representativos del trabajo femenino, que fueron la loza, el textil y la comida", explica.

Como catedrática de Comunicación, la directora entiende que es fundamental saber "desde donde se habla", la posición que cada uno toma al hablar. Por eso ella hace un cine "pequeño", de "bajo presupuesto" y en gallego, pues opina que "el derecho lingüístico es el mismo para todas las lenguas". Ledo, ha obtenido recientemente un premio especial en el Festival de Sevilla.

Olvido y León (Xavier Bermúdez)



Hace más de 15 años, el cineasta gallego Xavier Bermúdez estrenó en los cines españoles ‘León y Olvido’, una película sobre la difícil relación entre dos hermanos cuyos nombres le daban título a la misma. Ella, interpretada por Marta Larralde, y él, por Guillem Jiménez, quien por aquel entonces se convirtió en el primer actor con síndrome de Down en protagonizar una película española. La cinta cosechó numerosas críticas positivas, recorrió varios festivales y recibió el aplauso generalizado del público, que se materializó en galardones como el Premio Especial del Jurado del Festival de Málaga.

Desde su estreno en 2004, cada uno de sus protagonistas ha seguido su propio camino. Jiménez siguió actuando, pero sin duda es a Larralde a quien más hemos podido ver en televisión. La gallega ha consolidado su carrera a través de numerosos papeles en series como ‘Gran Hotel’, ‘Seis Hermanas’, ‘Fariña’ o ‘Vivir sin permiso’. Aún así, ninguno dudó en aceptar cuando Xavier propuso volver después de tantos años a rodar esta nueva película que invierte el título de la anterior. ‘Olvido y León’, según aseguran sus protagonistas, no es una continuación, es una historia independiente: “No es una segunda parte, es un trozo de vida de estos dos hermanos. La primera película narraba un tiempo vital concreto y ahora vemos qué tal les va después de tantos años. Si has visto la primera, quizá entenderás más cosas, pero si no puedes disfrutar igualmente de esta última”, aclaraba la actriz en una entrevista con El Cine en la SER.

Más de uno podría pensar qué es lo que lleva a un director a volver a una historia que comenzó hace tantos años. Bermúdez dio una respuesta sencilla a la par que sincera: “les echaba de menos”. Aunque, eso sí, puntualizó que ambos actores (especialmente Guillem) se habían encargado de ir llamándolo año tras año pidiéndole que escribiera otro guion para estos dos hermanos. “Yo siempre les decía que no podía ser. ‘León y Olvido’ me había dejado emocionalmente agotado porque te dan y te absorben muchísimo afecto y todo es muy intenso, pero al final acabé pensando en ellos y se me fueron ocurriendo cosas. Es una película autónoma, narrativamente es muy distinta, es más madura. Hay elementos coincidentes porque son los mismos personajes, pero ahora se trataba de preguntarse qué pueden esperar de la vida en esta situación tan adversa”, señalaba su director.

León y Olvido han crecido, pero siguen teniendo una relación muy complicada y, en muchos aspectos, algo tóxica. La película nos presenta a una Olvido a punto de casarse con Leonardo, interpretado por Monti Castiñeiras, y aunque podría parecer que la trama girará en torno a esa relación a tres, lo cierto es que donde más hincapié se hace es en los múltiples problemas con los que el personaje de Larralde convive día tras día y que ella misma explicaba: “León tiene un síndrome, pero ella tiene otro síndrome y otros problemas, es una mujer enferma. Tiene depresión, que es una enfermedad de la que sigue habiendo mucha desinformación y que se sigue sin entender. Una amiga me decía que la gente le decía “pero anímate, sal de casa”, y es algo mucho más profundo e interno. Es algo que requiere ayuda para salir de ahí, pero ayuda de un profesional. Investigar esa enfermedad me pareció muy interesante y emotivo”.

Han pasado muchos años para estos dos hermanos, pero también para el cine español. Si en 2004 el público pudo ver a un actor con síndrome de Down en un rol protagonista por vez primera, desde entonces ha habido tiempo de sobra para evolucionar y mejorar. “Yo la situación la veo mal, porque es en contadas ocasiones cuando esto ocurre. Incluso Guillem no tuvo muchas oportunidades de hacer lo que era su pasión, que era actuar. De hecho, tenía otro trabajo, como tienen también muchos actores, pero es que una persona como él tenía muchos más impedimentos todavía. Es una pena que no tengan más oportunidades, pero no para que hagan de alguien con síndrome de Down, no; ellos pueden interpretar cualquier papel, como ocurre en esta película. Su papel es de hermano, de alguien que busca trabajo y que no llega a fin de mes, lo que le pasa a cualquier ser humano”, recalcaba Castiñeiras.

El actor hablaba en pasado sobre Guillem porque tan solo unas semanas antes de comenzar la promoción del film, se conocía la noticia de su fallecimiento. El barcelonés pudo cumplir su sueño de rodar esa segunda entrega sobre la historia de estos dos hermanos ficticios y, aunque no haya podido presentarla como sí hiciera con la anterior, ya se han encargado sus compañeros de rodaje de tenerlo presente en todo momento. Visiblemente afectados por el suceso, director y actores se deshicieron en elogios hacia el actor, especialmente Larralde: “Nosotros fuimos hermanos desde la primera vez que nos vimos y nunca perdimos la relación a lo largo de este tiempo. Hemos salido de fiesta, hemos ido de karaoke, hemos hecho de todo. Él ha venido a Galicia a conocer a mi familia y yo fui a Barcelona a conocer a la suya, hemos mantenido la relación (…) Recuerdo que él la primera vez que nos conocimos ya me dijo que me quería, ¿y quién te dice te quiero hoy en día así nada más conocerte? Nadie, pero él sí. Y no tenía miedo a que luego tú le vayas a rechazar. Yo he aprendido mucho con él”. Por su parte, Bermúdez, el director que le dio la oportunidad de su vida, decía que Guillem debe estar muy orgulloso de todo lo que ha logrado: “A mí él me ha aportado muchísimo, tiene una mirada distinta y sabes que es un cariño incondicional. Como buenos amigos teníamos nuestras disputas, pero me enseñó a mirar las cosas de otra manera, no sabría ejemplificar cómo, pero sé que sí”.

A un nivel más estricto cinematográficamente hablando, ‘Olvido y León’ no arriesga en exceso. Es una película pausada, que da espacio a que sus personajes se expresen y a que presenciemos esa relación fraternal, que es el núcleo de la película. El film ofrece ciertos momentos de humor ofrecidos por León y sus incesantes intentos de ligar con cualquier chica que se precie, pero si por algo gana al espectador, es por la emoción al ver las vicisitudes a las que ambos hermanos se tienen que enfrentar. Al final, y sin quererlo, ‘Olvido y León’ se ha convertido en la despedida que Guillem Jiménez merecía, y ya solo por eso, vale la pena.