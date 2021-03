'Nomadland', los desheredados de EEUU

Tras las crisis de 2008, decenas de miles de estadounidenses se vieron arruinados y sin poder pagar sus hipotecas o alquileres, después de vidas enteras encadenando trabajos con salarios bajos y sin posibilidad de cobrar una jubilación y sin sanidad pública.

La vida nómada se presentó ante ellos cómo la única posibilidad de salir a flote, trabajando a pesar de estar jubilados, en muchos casos, en trabajos temporales; limpiando zonas de acampada, en la campaña de Navidad de Amazon o en supermercados y tiendas para turistas. Ese es el retrato que trazaba la periodista americana Jessica Bruder en el ensayo periodístico País Nómada, que en España editó Capitán Swing. Un libro que cayó en manos de la actriz Frances McDormand.

"Un amigo mío, que también produce la película, me lo envió, lo leí y pensé que era buena idea adaptarlo. Justo en ese momento había visto The Rider, me encantó, quise conocer a Chloé Zhao, reunirme con ella y proponerle esto. Y ocurrió. Hemos hecho una película sobre las diferencias económicas en nuestro país", explicaba la actriz en la rueda de prensa de Venecia, donde Nomadland se alzó con el León de Oro.

Así se formó esta dupla, McDormand y Zhao que han creado una de las películas del año, favorita en los Oscar y ganadora en los pasados Globos de Oro. Además, directora podría hacer historia en la próxima edición de los premios de la Academia, al ser la primera mujer asiática en lograr la estatuilla. Mientras que McDormand podría lograr su tercer Oscar, después de ganarlo con Fargo y Tres anuncios en las afueras.

La apuesta de Chloé Zhao bebe del cine clásico americano. Por un lado, defiende a los desheredados de la tierra, esos que viajaban de un lado a otro de América en Las uvas de la ira, adaptación literaria de la novela de Steinbeck de John Ford. En su poética y el uso del paisaje como metáfora, su cine recuerda a Terrence Malick, pero también a la mística del wéstern, con un homenaje final a Centauros del desierto. Su poesía visual da un paso más a lo que hemos visto en sus dos anteriores películas, donde también retrataba los límites de una clase social en la América actual, como ocurría en The Rider.

En Nomadland se apoya en el desierto, en los paisajes solitarios, áridos e inhóspitos de una América desesperada. Y frente al paisaje el rostro de una mujer vapuleada por las crisis, por su despido y por la dificultad para volver a su edad a un mercado laboral que ha cambiado. Es el personaje de McDormand, que en un principio iba a ser el retrato de Linda May, la protagonista del ensayo, una mujer en edad de estar jubilada que tiene que limpiar inodoros, escanear productos en un gran almacén, mientras viaja con su caravana y se adapta a su nuevo hogar. Sin embargo, la decisión final cambió y el personaje de la actriz es inventado, una mezcla de todas las historias que recoge el libro. También se inventó el papel que interpreta junto al del actor David Strathairn. Mientras que Linda May se interpreta a sí misma, igual que otros nómadas que acompañaron al equipo de rodaje por las tierras de Dakota del Norte.

El retrato de Bruder y Zhao es impactante por la realidad de millones de estadounidenses despojados de su propiedad, la base del ecosistema americano. Sin embargo, si miramos a la novela de Steinbeck, la crudeza y el señalamiento es mucho mayor. Es cierto que la época de penurias no es la misma y que hay frases que nos siguen poniendo los pelos de punta por su actualidad. Por ejemplo, cuando un temporero se queja de la miseria que cobra. “Tómelo o déjelo, hay doscientos hombres que lo aceptarán”. De alguna manera Nomadland refleja que generación tras generación, pocos en Estados Unidos han rebatido esa afirmación. Ninguno de los personajes reales apunta al sistema como causante de su situación. Ninguno cuestiona que tengan que trabajar a los setenta años, o que hayan perdido su casa por pagar la factura sanitaria. Tampoco ocurre en la película.

Rechazan eso sí un modo de vida consumista, rechazan porque no tienen más remedio en algunos casos, en otros, como el de McDorman porque el personaje quiere hacerlo. Nomadland denuncia muchas atrocidades del capitalismo en uno de los países más ricos del mundo, lo hace de manera excesivamente sutil. "No hemos intentado hacer un discurso político con la película. Creo que es más te contamos cómo es vivir en esta comunidad que ha tomado decisiones muy difíciles en su vida y la película cuenta su historia", insistía la actriz en Venecia.

El rodaje se aproximó todo lo posible a esa vida nómada que siguen, como contaba la directora, que ya prepara su debut a lo grande en el cine de superhéroes, también con Disney, será Eternals su puesta de largo. "Descubrimos sus vidas y sus historias, muchas de ellas eran sorprendentes. Muchos se sorprendían de que nos interesáramos por ellos y por sus historias. Nos interesaba mirar a esa mujeres mayores, que dejan sus casas, sus vidas, su modo de vida tracicional, cambian de mentalidad y se convierten en autosuficiente", explicaba Chloé Zhao.

Nomadland quiere ser un retrato luminoso y esperanzador de los perdedores del sistema frente a la crudeza de Las uvas de la ira, como hemos explicado. La película ejemplifica la suma de la ética protestante, que definía Webber, y el sueño americano que tanto ha dado al cine, uno llega a ser lo que son sus obras y el esfuerzo que ha puesto en conseguirlas, podríamos añadir. De modo que Zhao no busca culpables, aunque el espectador europeo pueda encontrarlos desde el primer fotograma, los bancos, las multinacionales, Amazon, un sistema neoliberal que rechaza las pensiones o la sanidad como universales y un modo de vida individualista que abandona a los necesitados, a los mayores, a los perdedores. Lo que hace es ofrecer otra vida posible. Y en ello establece, al menos, un elemento emancipador y esperanzador, que en la vida nómada la comunidad es necesaria para salir adelante. Un primer paso.