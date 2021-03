Llegó la hora para los aficionados al motor este fin de semana. Comienza el campeonato del mundo de F1 este fin de semana, que consta de 23 carreras y acabará el 12 de diciembre en Abu Dabi. Hoy entrenamientos libres a las 12:30, sábado clasificación a las 16:00 y el domingo a las 17:00 la carrera.

El ex piloto Pedro Martínez de la Rosa realizaba una valoración en El Larguero de lo que podía ocurrir en este primer gran premio: “Es muy difícil saber y por eso tenemos tantas ganas. Hay teorías para todos los gustos, pero los equipos solo han podido entrenar tres miserables días, un día y medio por piloto. No tenemos bola de cristal, pero está claro que hay cuatro coches que pueden ganar la carrera. Los dos Red Bull y Mercedes, algo que en los últimos siete años no habíamos visto".

¿Cómo llegan Mercedes y Ferrari a Baréin?

Pedro Martínez de la Rosa comentaba lo siguiente: “Mercedes siempre esconde cartas, y lo hacen con más kilos de carburante. El coche va más pesado y tratan de camuflar el potencial de su coche. Este año, aún camuflando, las predicciones es que lucharán por todo, pero no se van a pasear".

Además, el periodista José Antonio Ponseti, replicaba de esta manera: “Yo no sé muy bien que sensaciones tener porque estos días previos hemos tenido de todo. Con Ferrari puede estar pasando lo mismo que con Mercedes, pero de manera invertida. Puede que hayan hecho las pruebas con menos carburante. Las sensaciones son buenas, pero veremos en carrera".

La gran representación española

El ex piloto se mostraba entusiasmado en sus declaraciones acerca de Carlos Sainz y Fernando Alonso: “Es un año para tener esperanza, pasión y emoción. Creo que estamos ante la segunda época dorada de la Fórmula 1. Me considero un forofo que ha vivido muchos años esperando este momento. No son solo dos corredores españoles, sino que son dos pilotazos en dos súper equipazos.”

El estado de forma de Fernando Alonso tras el accidente sufrido en febrero, lo analizaba Ponseti: “El Alpine a mí en tema de diseño me encanta y dicho esto hay que ver si Fernando está al 100% porque hay que recordar que son 60 puntos los que le tuvieron que dar para repararle el problema que le surgió en el accidente. Aunque el casco sujete, creo que lo mismo puede tener molestias".

Pedro Martínez de la Rosa reconocía también su gran admiración por el veterano piloto español: ”Alonso tiene la capacidad de que, aunque vaya en el puesto doce, enganchar a la gente y hacerla creer que puede pasar algo. Por eso es tan importante a nivel internacional. A mí lo que más me gusta es que con casi 40 años el tío vuelva, no tenga miedo a perder, llegue a divertirse, es un reto personal, y eso dice mucho de un campeón".