"A ver si esto va a ser una tendencia": Álvaro Benito, preocupado por la situación de Sergio Ramos

Una de las noticias del partido entre España y Grecia fue sin duda la sustitución al descanso del capitán Sergio Ramos. El jugador del Real Madrid venía de perderse el último compromiso con el conjunto blanco y aun así fue titular con el equipo de Luis Enrique.

Zinedine Zidane explicó en rueda de prensa que se trataba únicamente de un golpe en la espinilla, Ramos ha ido trabajando en su recuperación y pactó con Luis Enrique jugar únicamente los 45 primeros minutos del partido. Sobre este tema hablaron en 'El Larguero' Álvaro Benito, Kiko Narváez, Antonio Romero y Dani Garrido.

Álvaro Benito: "No veo a Ramos al 100%, no sé el motivo, si es puramente físico, si tiene alguna molestia en la rodilla... pero ya sabemos cómo es Sergio jugando al fútbol. Ramos es exhuberante, es un futbolista que no se deja nada en cada acción y que va fortísimo al duelo. Y le estoy viendo que se está midiendo mucho en las acciones, vamos a ver a medio o largo plazo si realmente esto va a ser una tendencia, quiero verlo. Yo no le veo en plenitud, no le veo jugando sin preocupación física. Igual está siendo muy prudente, no sé".

Kiko Narváez: "Yo no soy partidario de pruebas o pactos en este tipo de partidos. Lo que más chirría de todo es que si en esos 45 minutos se tira tres veces, salta, mete, va y viene... pero cuando le ves con esas dudas, jugando a tres por hora, con miedo a la hora de sacar la pelota jugada... este no es el Sergio Ramos de otras veces".

Dani Garrido: "Si estás solo para 45 minutos, es que no estás bien, es mejor que juegue otro compañero".

Antonio Romero: "Sobre todo porque no sabes qué partido te vas a encontrar. Antes del partido, imaginándote el partido que vas a tener pero sin la certeza, no puedes pactar jugar 45 minutos. Me parece una irresponsabilidad".