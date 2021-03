Manu Carreño: "Gracias José Ramón por todo lo que has dado a la radio y por tus años en esta casa"

José Ramón de la Morena, director y presentador de El Transistor en Onda Cero, ha anunciado en su programa de este jueves que dejará la radio a final de temporada tras 40 años en antena para emprender "nuevos proyectos vitales", ya que ahora tiene "otras prioridades" que atender, dijo en referencia a su reciente paternidad.

"He tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no quiero repetir errores pasados que ahora no tendrían ninguna justificación y que cometí por esas ganas que yo convertía en una obligación continua de querer estar en la élite, que es muy cara y cuesta más de lo que vale, porque te quita cosas que no puedes recuperar. Creo que ya no debo seguir llegando a mi casa todos los días a las tres de la mañana, incluidos domingos y festivos", dijo el locutor de Brunete.

El cariñoso mensaje de Manu Carreño

El director y presentador de 'El Larguero', Manu Carreño, quiso dedicarle unas emotivas palabras a José Ramón: "Que se retire es una mala noticia para la radio y para los oyentes de la radio. Yo he sido compañero suyo en mis años de Carrusel, luego he venido a sentarme donde él ha estado 27 años y siempre ha sido elegante con nosotros", comenzó diciendo.

"Ha sido un placer compartir micrófono con él y desde aquí, un abrazo, que descanse y que disfrute de su vida ahora fuera de los micrófonos", ha señalado Manu Carreño, quien le ha deseado una placentera vida alejado de los estudios de radio.

El locutor ha querido darle las gracias por todo lo que ha dado a la radio y por el poder que tuvo para atraer a nuevas generaciones de oyentes. "Me ha sorprendido y me parece una triste noticia para la radio. Desde aquí nuestro abrazo. Hace poco hablábamos por mensajes después de su paternidad. Y desde mi puesto de compañero hace unos años y, ahora rivales, entre comillas, te lo mandaré en privado y en público también: un abrazo para José Ramón de la Morena, que siempre se portó 'chapó' con este equipo y con esta casa".

"Gracias por todo lo que has dado a la radio y por tus años en esta casa", ha sentenciado Manu Carreño.