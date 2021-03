Varias noticias en este estudio, todas desoladoras. Casi un tercio de asesinatos se producen alrededor del fin de semana, sobre todo los domingos y los lunes. Como hace ver la periodista Pilar Álvarez en El País, cuando aumenta la convivencia. El amor es estar juntos; mucho tiempo juntos puede ser letal cuando en lugar de un marido lo que hay es un asesino. O las dos cosas, marido y asesino, perfectamente compatibles. Y algo más: una de cada diez mujeres tenía medidas de protección. No va a haber nunca violencia cero, ni se va a erradicar jamás la violencia machista. Pero el sistema se puede perfeccionar para hacerla descender. Si tenías medidas de protección es que llevabas una amenaza de muerte en la espalda. No se puede tolerar ni un solo asesinato, pero el crimen al que el asesino le ha puesto un cartel de lucecitas anunciándolo es especialmente grave para el Estado, porque una de sus funciones más delicadas es la protección de los ciudadanos. Es imposible, ya lo sé, garantizarla al 100, pero si no se intenta lo imposible con todos los medios no se consigue nunca lo máximo posible.