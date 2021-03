En dos horas empieza en el Parlament de Cataluña la sesión de investidura con Pere Aragonés como candidato. Todavía no ha empezado, pero ya sabemos que el candidato de Esquerra Republicana no va a salir elegido. Junts per Catalunya, sus socios en el Govern en la anterior legislatura, lo va a impedir porque todavía no han llegado a un acuerdo.

Bien empieza pues esta nueva etapa en Cataluña. Los independentistas sólo quieren pactar entre ellos, pero no llegan al pacto y cuando lo hacen están siempre a la greña. Pero prefieren eso, prefieren un gobierno inestable, que realmente no gobierne, que cuente con el apoyo, y sobre todo la influencia, de los anticapitalistas de la CUP, antes de hacer un ejercicio de responsabilidad y gobernar de una vez para todos los catalanes.

La fracasada investidura de hoy lleva a preguntarnos por qué la presidenta del Parlament propone para la investidura a un candidato que no cuenta con los votos suficientes, porque hay otro candidato que tampoco tiene los votos necesarios, Salvador Illa, pero que fue quien ganó las elecciones del 14 de febrero. Y la respuesta es preocupante, la encontramos en el papel que está dispuesta a hacer como presidenta del parlament Laura Borrás, olvidando cual es, realmente, su papel institucional.

La fracasada investidura lleva a preguntarnos también a qué juega Junts per Catalunya. La situación provocada por la crisis sanitaria y económica no permite ninguna pérdida de tiempo para abordar la gestión. Y perder el tiempo es lo que está haciendo Junts per Catalunya, y Pere Aragonés se lo permite, porque en ningún momento ha contemplado la posibilidad de tejer alianzas con ninguna otra fuerza política.

Así que no nos engañemos, los ‘post-convergentes’ están actuando con total irresponsabilidad, pero Esquerra no va a hacer ningún otro gesto. Seis semanas después de las elecciones, Pere Aragonés no ha querido mantener ningún tipo de contacto con quien ganó las elecciones, con Salvador Illa. Prefiere reeditar un gobierno inestable. Y esto, los catalanes, todos, ya saben las consecuencias que tiene.