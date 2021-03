El nombre de las cosas y los 'Javis' del PP

El mundo no es reciente como pasaba en Macondo. Cómo lo va a ser si la primera denuncia por la Gurtel fue en el año 2007. Y sin embargo ahora no es que no tengan nombre las cosas. Es que lo están perdiendo las personas. “Lo que sí he dicho en términos rotundos es lo que significa el transfuguismo. Me parece que eso tiene un nombre y es una práctica poco edificante en la política”, aseguraba Carmen Calvo recientemente. "Niego rotundamente que lo que ha sucedido en la asamblea de Murcia sea un caso de transfuguismo. Aquí los auténticos tránsfugas son los que conforman el triunvirato (PSOE, Podemos y Ciudadanos) que en plena pandemia se están dedicando a desestabilizar las instituciones”, contraponía Luis Santamaría, diputado del PP.

"He dicho antes en otra pregunta que no soy el único Javier, ni tampoco a lo mejor el único Javier Arenas dentro de nuestra organización", declaraba el exsecretario general ante la justicia. Ahora sabemos, porque lo hemos tenido que ir a mirar, que en España hay 168 personas que se llaman Javier Arenas. Y así, pues claro, cualquiera sabe. "Es mentira lo que dice ahí", respondía el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando se le preguntó si él sabe lo que quiere decir la M de M. Rajoy.

Cómo vamos a saber el nombre de las cosas si no sabemos del nombre de las gentes. Si a Federico Trillo nadie le llama Federico: “No tuve conocimiento de alusiones o referencias a Federico hasta que volví de mi misión en Inglaterra y fui llamado al Congreso de los Diputados en 2018. Por cierto, en el PP nadie me llamaba Federico”.

Estaba todo en los nombres y en los nombres podría resumirse la semana. En el PP están ahora tratando de dar un número a cada uno de ellos, que es de lo que se trata cuando se hace una lista electoral. “Buscaré la integración de todo ello y cuando lo vea oportuno comentaré todo. Desde el 2 hasta el final de la lista", indicaba Ayuso de los integrantes de la lista electoral que le acompañará el próximo 4 de mayo.

Hay elecciones a la vista pero en vez de en los impuestos, el debate se ha ido en los fichajes y los nombres: la investidura de Aragonés. La moción de Tudanca. La despedida de Iglesias. La lista de Ayuso. La de Arenas y javieres que hay: los javis del PP. Y la gente que se señalaba con el dedo. Puede que esto no fuera Macondo pero, al menos, nos quedó el realismo mágico.