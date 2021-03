En la ciudad donde vivo, Buenos Aires, acaba de empezar el otoño.

Ya no hace tanto calor. Y empiezan a verse por las calles grupos de esa gente que camina lentísimo y bloquea las aceras. Esa gente que pasa diez minutos en la caja del supermercado buscando en el bolso un cupón de descuento, y otros diez minutos contando moneditas. Esa gente que echa la tarde en la farmacia, que recuerda mejor al River Plate de Sívori que al que jugó anoche, que saluda a todo el mundo y que vigila diariamente si florecen ya las magnolias.

Con las primeras vacunas han vuelto a salir los ancianos. Ya era hora. Quizá me influya “El agente topo”, una película, o documental, que les recomiendo. El caso es que hasta ahora no me di cuenta de cuánto añoraba estas presencias lentas, y de cuánto humanizan el paisaje urbano.