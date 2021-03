Una banda sonora para la venta del primer tweet

Llevan en activo desde 2006. Tres discos, colaboraciones con músicos de prestigio como Al di Meola, participación en bandas sonoras… y algunos estribillos que emocionan al amigo de Pino. Sin embargo, a la banda valencia The X aún no le llega el éxito pese a grandes canciones como la que abre hoy la sección.

Precisamente sobre el éxito reflexiona hoy el amigo, antes de arrancar con su versión de Clocks, la canción que llevó al éxito a Coldplay. El productor de algunos de los éxitos del grupo británico, Markus Dravs, está detrás del último trabajo de The Kings Of Leon. Un disco que por primera vez sale también en NFT, Token No Fungible, ese formato que permite convertir en objeto de colección cualquier objeto virtual.

Esta misma semana, uno de esos objetos virtuales, el primer tuit de la Historia, se ha vendido por casi 3 millones de dólares. El empresario de Malasia que lo ha comprado lo compara con la Mona Lisa de Da Vinci y se pregunta qué valor tendrá dentro de 50 años.

Por cierto, hablando de tuits excepcionales:

Voy a España a hacer "A Vivir". How\'s that for a first tweet? — Javier del Pino (@javdelpino) June 15, 2012

Su único tuit. ¿Lo venderá algún día?...