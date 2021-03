Los barcos del sufrimiento: la crueldad de la exportación de animales vivos

Desde diciembre, dos buques que salieron de España cargados con más de dos mil terneros, han estado a la deriva porque ningún puerto de destino los aceptaba debido a un problema con los certificados. Estos viajes de larga distancia ya suponen un auténtico infierno para los animales, muriendo muchos de ellos en el transporte. La situación se ha visto agravada porque los animales han permanecido hacinados en los barcos durante más de dos meses. Uno de los buques, el Karim Allah, ya está en el puerto de Cartagena. El otro buque, Elbeik, va camino hacia el mismo puerto, desde Chipre. La noticia ha dado la vuelta al mundo y ha visibilizado la crueldad de la exportación de animales vivos. Inspección del Gobierno de España ordenó el sacrifico de las 864 vacas del buque Karim Allah, indicando que la situación en la que se encontraban los animales no permitía hacer un nuevo viaje y ahora ha ordenado el sacrificio de los 1.610 terneros del buque Elbeik con un informe veterinario demoledor que pone de manifiesto la penosa situación en la que se encuentran los animales. El gobierno de España sabía que Turquía no iba a aceptar el desembarco de los terneros, y según Silvia Barquero, directora de Igualdad Animal, ha tardado mucho en reaccionar. En la campaña Stop Exportación Animales Vivos ya han recogido más de 42 mil firmas.

Valiente Bangla. Un año repartiendo comida a quienes olvida la administración

Convocatoria acto frente Ayuntamiento de Madrid / Valiente Bangla

Los conocimos hace un año, en un reportaje que nos contaba como una asociación de ayuda mútua de ciudadanos de Bangladesh en Madrid empezó a repartir comida entre los vecinos de Lavapiés. Un año después van hasta la puerta del Ayuntamiento de Madrid para visibilizar que cada vez se acercan más familias de otros distritos, que no encuentran comida en las colas del hambre, ni tienen acceso a las ayudas oficiales. Icíar González es voluntaria de la asociación y destaca que mucha gente no tiene acceso a esas ayudas por dificultades burocráticas o porque no tienen su situación legal regularizada, quedan fuera del sistema. El Presidente de Valiente Bangla, Elahi Mohammad Fazle, espera que las autoridades les escuchen porque “sobrevivir no es delito” y ellos ni piden papeles ni se fijan en el color de la piel para entregar las bolsas de comida a quienes acuden a su local en Lavapiés. @valientebangla

Kicks Pel Barri: zapatillas rescatadas para quien no pueda ni calzarse

Álex y Josep en su taller de Badalona / Lourdes Lancho

Álex y Josep son primos, viven en Badalona, y ambos son aficionados al baloncesto y a las zapatillas que usan los mejores jugadores. Las coleccionaban, hasta que un día vieron a alguien pidiendo en la calle mal calzado. Le preguntaron qué número tenía y al coincidir con el suyo, fueron a casa y le dieron uno de sus pares. Así pensaron que podrían crear una red de recogida de calzado deportivo, para repararlo y darle una nueva vida con quienes no puede permitirse ningún tipo de calzado. Lavan, y decoran las zapatillas porque además de ofrecerles un calzado le dan un valor estético único.