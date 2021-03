Vamos haciéndonos a la idea de que la pandemia durará todavía una temporada. Donde hay vacunas, no hay bastantes. Donde no hay, como en los más de 50 países que en materia de vacunaciones siguen a cero, no hay. Luego están los antivacuna. Y algunos sistemas diseñados por los expertos para combatir la propagación del virus no han resultado del todo infalibles. Los PCR que se exigen en los aeropuertos, por ejemplo.

Quienes viajan con alguna frecuencia conocen bien el mecanismo. Hay que hacerse un PCR antes del vuelo y llevar encima el resultado negativo del análisis. De lo contrario, no hay viaje.

En febrero, Interpol alertó de que en algunos aeropuertos se vendían PCR falsos por hasta 300 euros. La cuestión es ¿por qué pagar? Cualquiera con una impresora y un escáner puede fabricarse un certificado la mar de aparente.

Muchos países exigen al viajero que, además de mostrar el resultado del análisis en papel o en el móvil, el documento se cargue en una declaración jurada telemática. Una vez hecho esto, se recibe de forma automática un código QR en el teléfono. Y con ese dibujo de cuadritos se pasa cualquier frontera.

Hace un par de semanas, en Argentina se detectó algún problema en el mecanismo. Un par de vuelos cargados de estudiantes que fueron a Cancún de vacaciones salieron de México con todo el mundo sano (o eso decían los PCR) y llegaron a Argentina con muchos enfermos de covid. Qué extraño. A alguien del Departamento de Inmigración se le ocurrió meterse en el sistema informático e ir mirando, de forma aleatoria, los documentos que durante meses habían cargado los viajeros. Nadie había hecho eso hasta entonces.

Se encontraron PCRs auténticos, por supuesto. Pero también había facturas de restaurantes, catálogos de jardinería y casi cualquier cosa imaginable. Y así, alegremente, va saltando el virus de un lado a otro.

Es horroroso que tantas personas hayan muerto y estén muriendo.

Pero visto lo visto, es milagroso que aún quedemos tantos vivos.