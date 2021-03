La brutal rajada de José Gomes después de un polémico penalti en el último minuto: "¡Exigimos respeto!"

‼️😳 La BRUTAL protesta del entrenador de la @U_D_Almeria, José Gomes, en contra del arbitraje de #LaLigaSmartBank:



En este fin de semana de selecciones los aficionados al fútbol español centran el foco en la categoría de plata. En el Almería-Leganés ha habido de todo en lo que se refiere a polémica arbitral. Todo comenzó con una expulsión en contra de los visitantes en una peligrosa entrada de Rubén Pérez, algo que despertó las críticas de algunos jugadores como Mario Suárez del Rayo Vallecano, crítico con la decisión del colegiado.

Quien le iba a decir al capitán del Rayo que lo que iba a venir después sería bastante polémico. En la última jugada del partido, en un largo saque de banda de España, Bustinza se fue al suelo y el árbitro pitó falta del propio jugador del Leganés, sin embargo el VAR rectificó su decisión avisando de que había un posible penalti. El árbitro finalmente, en el 98 de partido pitó un polémico penalti que despertó la ira de toda la plantilla del Almería.

José Gomes, técnico de los locales, fue directo a junto el árbitro a protestar la decisión y con un gran enfado se dirigió a rueda de prensa en la que no puso ser más tajante: "¡Hay que respetar a esta gente que trabaja mucho!, que trabaja cada día para estar seria en cada partido y después por una cosa o por otra... Vamos a ver, el videoarbitraje es una herramienta espectacular si es bien utilizada, si no hay certeza de lo que ha pasado ¡no puede intervenir!, no lo puedo entender", sentenció el entrenador de uno de los equipos favoritos a ascender a Primera la próxima temporada.