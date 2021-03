"Con lo que le costó sacarlo...": Jabois no quiere pensar en el regreso de esta estrella blanca

El Sanedrín de El Larguero analiza el “pinchazo” de la selección ayer frente a Grecia, una posible vuelta de Cristiano y Gareth Bale y el posible acuerdo entre Ramos y Luis Enrique, de la mano de Manuel Jabois y Ramón Besa:

Ramón Besa realizaba una valoración de la actuación de la selección española: “Para mí fue una sorpresa negativa. Seguramente estamos malacostumbrados teniendo el 6-0 en mente. Son de esos partidos que piensas que acabaras ganando y al final se complicó. La falta de recursos en España fue sorprendente, no tuvo frescura ni chispa ni oportunidades y nos dejó chafados a todos. Es un equipo fiable y tiene que responder en los próximos partidos, esto es una exigencia novedosa que creo que la pueden sacar adelante. Tiene tiempo y yo no le he quitado la confianza por un empate contra Grecia. A veces Luis Enrique va a su bola, insiste en lo suyo y en sus métodos de trabajo, y esto se ve reflejado en algunas convocatorias que causan controversia”.

Manuel Jabois también daba su opinión de lo que le pareció el partido entre España y Grecia: “El futbol exige unas condiciones físicas primorosas, siempre hemos sido un equipo de coser, pero si no se llega o materializa se queda todo en lana. En cierto modo cuando ganas un campeonato así condena tu juego para el resto de los años. Te metes atrás y buscas un gol. Eché en falta convertir el futbol de toque en algo más directo. Esto acaba de empezar, imposible estar preocupado. Si tú quieres estar en un mundial debes ponerte las pilas, empiezas mal, pero la sensación no es de catástrofe. Yo quiero ver a mi vigués ahí arriba alborotándolo todo. Un jugador como Aspas puede desequilibrar, que es lo que hace falta”.

La breve actuación de Sergio Ramos

“Yo entiendo que, si jugo es porque fue para aportar, o eso es lo que quiero creer. La selección no está para estas cosas, la selección está para jugar y ganar, no para sumar internacionalidades, por eso no creo que lo haya realizado por eso”, afirmó Manuel Jabois.

Ramón Besa por su parte indicaba lo siguiente: “Lo que no hay que hacer es forzar las cosas, ni la selección ni ramos lo necesitan. Alrededor de Ramos hay mucho ruido, como con todos los grandes jugadores, pero no creo que hagan bien”.

Una posible vuelta de Bale

La opinión de la vuelta de Bale tras sus declaraciones durante esta semana también fueron un tema a tratar por Jabois durante El Sanedrín: “Me llamó la atención porque conociendo a Mourinho, me parece raro que Bale este pensando en volver cuando queda la parte más importante de la temporada. Con lo que costó sacarlo no creo que el Real Madrid esté pensando en su vuelta ahora mismo, pero bueno, el contrato sigue ahí”.

¿Encajaría Cristiano Ronaldo en el Madrid o en el Barça?

Manuel Jabois valoraba una posible vuelta del astro portugués al conjunto blanco: ”Yo creo que ya pasó. Es una leyenda que se fue en lo alto y 30 millones son 30 millones. Es un tipo que todavía tiene mucha capacidad, pero el Madrid tiene que buscar un delantero de futuro e invertir esos 30 millones. El luto es durísimo, pero una vez que lo superas no tiene sentido vivirlo dos veces”.

Ramón Besa también era preguntado por un posible fichaje de Ronaldo por el Barça, y el periodista catalán respondía así:” Yo creo que no encajaría. Al Barça es cierto que le falta un goleador, pero no creo que Cristiano encaje en esa posición de 9. Lo que necesita el FC Barcelona es un nueve joven de futuro. Prescindir de Suárez y fichar ahora a Cristiano me parecería más de lo mismo”.