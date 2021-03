Algunos días decir la verdad es feísimo, demasiado cruel. Suena mejor una mentira, más civilizada. Hundiríamos el mundo en el caos si soltásemos todo lo que se nos pasa por la cabeza. ¿Quién no tiene pensamientos escandalosos, que no podría anunciar en voz alta ni estando él solo? Es lo que le pasó esta semana a Aznar, Rajoy o Arenas cuando les preguntaron por la caja B del PP, y negaron que existiese. Por supuesto que no existía. Cómo iban a decir la verdad. Fue uno de esos días en los que la mentira es simplemente más bonita. Como cuando dos personas están solas, en silencio, y una pregunta: «¿En qué piensas, amor?» Lo normal es decir que no piensas en nada. La mayoría de las veces es cierto. Otras pocas, lo que piensas es terrible, así que optas por fingir.

Hace años, una amiga decidió decir la verdad cuando en mitad de una aventura un chico le preguntó en qué pensaba, y ella contestó «pienso en que ayer vi a un hombre en el museo del que podría estar enamorada los próximos veinte años. Era increíblemente atractivo, más de lo que tú puedas soñar con ser nunca. Deseé que me hiciese el amor allí mismo. En eso estaba pensando. ¿Y tú?»