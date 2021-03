Cómo desatrancar el Canal de Suez

El atasco del Ever Given, un barco de 400 metros de eslora y un calado de 15'7 metros, está paralizando parte de la economía global. Es otra lección humildad de nuestro sistema, y de la fragilidad de todo lo que creemos que es intocable. Hablamos con Josep, que ha sido capitán de la marina mercante y que sigue vinculado a la navegación desde la gestión logística. Josep nos ha contado cómo en unos años ha cambiado mucho el transporte marítimo de contenedores. Estas moles flotantes transportan miles de contenedores, con casi todas sus funciones automatizas y rentabilizando al máximo los costes. La precariedad también ha llegado a la contratación de las tripulaciones. Las pocas navieras que copan el transporte marítimo internacional acuden a agencias de contratación de países en desarrollo, para abaratar costes. Este ex-capitán sigue las tareas de rescate de este buque, cosa que no va a ser fácil. Llegados a este punto, llamamos a los únicos que pueden salvar al mundo del colapso en cuestiones de "Atranques" . La cuenta en twitter de "Desatranques Jaén" es un fenómeno viral en España, hasta el punto de que su Community Manager, José María Cobo, de la Agencia de Marketing Digital Sr. Brandon, nos comenta que se les han adelantado haciendo memes, esta vez.

https://twitter.com/DesatranqueJaen/status/1375393244239003651?s=20