DIRECTO | Georgia-España, en Carrusel Deportivo

Posibles alineaciones:

- GEORGIA: Loria; Giorbelidze, Dvali, Kashia, Chabradze; Kvekveskiri, Kankava; Aburjania, Lobzhanidze, Kvaratskhelia; y Kvilitaia

- ESPAÑA: Unai Simón; Pedro Porro, Sergio Ramos, Diego Llorente, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Fabián, Bryan Gil, Ferran Torres; y Morata.

- Árbitro: Radu Petrescu (RUM).

Dónde ver el partido de la selección

El encuentro de la selección española entre Georgia y España se puede ver en directo por televisión a través de TVE desde las 18:00 horas.

Sigue también en vivo la retransmisión que haremos en Carrusel Deportivo a través de Cadenaser.com y los canales del programa en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.

La previa

La selección española se enfrenta este domingo a Georgia en la segunda jornada de clasificación para el Mundial de Catar 2022, una cita que se ha convertido en obligatoria tras el traspié contra Grecia (1-1) en el estreno de la fase, un partido tibio que dejó muchas dudas en España.

Luis Enrique sigue buscando la tecla correcta, olvidando el 6-0 ante Alemania de hace cuatro meses y siendo consciente de que -todo lo que no sea ganar en Tiflis- será complicarse el camino hacia el Mundial cuando todavía le resta jugar contra el rival más potente del grupo, la Suecia del renacido Ibrahimovic.

El punto contra Grecia lo cambia todo y eso que España no estuvo mal, pero tampoco bien, con un patrón claro al inicio, pero sin generar las ocasiones que se le presupone a un equipo del talento de 'La Roja'. El gol de Morata hace tres días fue de lo poco bueno que dejó la selección en su visita al Nuevo Los Cármenes.

Debutaron los Sub-21 Eric García, de titular y con buen nivel, y Pedri y Bryan Gil, éste último fue toda una sensación por su desborde y su desparpajo. El mejor resumen para un partido que apenas dejó la impronta de Luis Enrique, un seleccionador que fue crítico en la rueda de prensa posterior al estreno. "Nos ha faltado finura, no esperábamos este resultado", apuntó.

Tampoco gustó a la afición que el cambio de Sergio Ramos dijese que estuviera "pactado" y que se produjese cuando la ventaja para España era mínima en el marcador. Una situación a la que el seleccionador no dio importancia y que consideró normal al llegar Sergio sin haber jugado el último partido de Liga con el Real Madrid.

Luis Enrique no dio pista sobre su once, pero sí dejó entrever tras el empate contra los griegos que jugarían los que mejor estén, indendientemente si jugaron ante Grecia. Es el turno para Jordi Alba, Busquets, Fabián... que no pisaron el césped de Granada y serán de gran ayuda y aire fresco para esta España irregular.

La triple campeona de Europa tan solo ha ganado uno de sus cinco últimos partidos, cifras que no corresponden a una de las candidatas al título continental este verano. Sin embargo, este domingo podrá cambiar su suerte ante una selección que acumula seis partidos oficiales sin conocer la victoria, algo habitual en su trayectoria.

Una de las dudas de Luis Enrique será la titularidad de Gerard Moreno, que arrastra una sobrecarga y su concurso no se definirá hasta el último momento. Sería una excelente noticia porque España ya tuvo problemas para marcar, y sobre todo para generar, en la jornada inicial; y el ariete del Villarreal atraviesa un dulce momento.

Enfrente, España se va a encontrar a una Georgia que tiene pocas armas, pero que ha ido creciendo en las últimas décadas para competir con potencias como Croacia -contra la que perdió 2-1 camino de la Eurocopa- incluso con empates ante combinados como Gales e Irlanda que le han aumentado el músculo a nivel continental en el último lustro.

Es una selección con un claro referente es Jvicha Kvaratsjelia, que triunfa en el Rubin Kazan ruso, y llegan al partido tras una derrota despues de caer ante Suecia por 1-0. Ahora, en su feudo, el equipo dirigido por el ex del Bayern Willy Sagnol, intentará agarrarse a todos los argumentos posibles para seguir soñando por la segunda posición del grupo.