"Tienen la munición preparada para intentar derrumbar su prestigio": La defensa de Romero con Sergio Ramos

El Sanedrín de El Larguero analiza la previa del España - Georgia que se disputará mañana, la autocrítica de Luis Enrique, y el pacto o no pacto entre Ramos y el seleccionador de la mano de Antonio Romero, Miguel Martín Talavera y Marcos López.

La previa y la falta de autocrítica de Luis Enrique

Antonio Romero comenzaba la sección de El Larguero comentando la relación entre prensa y seleccionador: "No espero que el partido de mañana sea nada fácil, ya hemos sufrido contra esta selección con Del Bosque, por ejemplo. Tengo la sensación de que a Luis Enrique le cuesta hacer autocrítica ante los medios. Luis enrique es un vinagre. Él lo ha dicho, es un entrenador que le cuesta entablar relaciones con los medios de comunicación. Desde dentro me cuentan que es todo lo contrario, pero de puertas hacia fuera no muestra su faceta autocrítica”.

A Miguel Martín Talavera no le gustó la rueda de prensa ofrecida por Luis Enrique en el día de hoy. Además, analizaba el choque de mañana frente a los georgianos: “Quiero ver a esa España alegre. Es cierto que no siempre hemos visto al equipo como en el 6-0, pero la faceta ofensiva siempre la ha demostrado y eso falto contra Grecia. Hemos visto a un Luis Enrique 0 autocrítico cuando había que serlo, eso no me gustó. No está en lo cierto diciendo que ha sido el mejor partido defensivo de su carrera. Hemos visto un Luis Enrique totalmente distinto a su última etapa en el Barça. Él ha entendido que no puede estar de uñas, pero no ha encajado bien el mal resultado”.

Marcos López, conocedor de los métodos del seleccionador de cuando militaba en el Barça afirmaba: "Espero regate, desequilibrio y pegada, que es lo que no ha tenido España frente a Grecia. Creo que Luis Enrique hablaba para los jugadores, no para la gente ni para los medios. Lo que está intentando es agitar al equipo. Lo que se necesita es regate y desequilibrio. Si algo destaca a Luis Enrique es la autocrítica, es extremadamente autocrítico en el interior de su grupo de trabajo. Él es consciente de que el equipo no estuvo bien y está buscando soluciones.

El pacto de Ramos y Luis Enrique

Antonio Romero era muy claro respecto al tema Ramos: "Si no estás bien, no puedes jugar, eso es así. Sergio Ramos y Luis Enrique cometieron un error gravísimo, lo que no se puede hacer es decir que se ha borrado. Para mí fue una cagada monumental, cuando las cosas se hacen mal hay que reconocerlo, y creo que será titular. Se dice que Ramos está por encima de la Selección y de su club y que solo piensa en el récord, cosa que yo no creo, pero habla mal de él. Hace que la gente tenga la munición preparada para intentar derrumbar el prestigio futbolístico y personal del capitán de la selección".

“Si puede jugar minutos en partidos tan importantes creo que era fundamental llevarlo. No creo que se pueda decir que se borró de jugar con su club. Creo que Sergio Ramos es una pedazo de leyenda, nadie se acordará de si juega un minuto para sumar, pero yo creo que un tío de la grandeza de Ramos no puede sumar internacionalidades con 3 minutos", concluía el periodista Miguel Martín Talavera.

Marcos López terminaba el Sanedrín buscando otro enfoque para la polémica con el capitán de la selección: "Ramos y la Selección se necesitan, lo que tienen que hacer es gestionar esto de la mejor manera posible. Además, está corriendo un riesgo, no tiene contrato renovado. Debe tener en cuenta el calendario del Madrid, que se juega la Liga, la Champions y el contrato", sentenció.