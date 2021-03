Así disfrutan los franceses de la noche madrileña en pandemia: "Madrid es la libertad"

En las últimas noches, la fiesta no para cuando dan las once, hora del toque de queda en la Comunidad de Madrid. En las calles de la capital, la juerga continúa más allá de las restricciones impuestas para evitar el aumento de los contagios de coronavirus.

A las diez y media de la noche, la calle de la Cruz, a cinco minutos de la Puerta del Sol, sigue plagada de españoles y extranjeros -sobre todo, franceses-. Pese a las medidas para prevenir la expansión de la COVID-19, después de la limitación horaria nocturna, la celebración se traslada a los pisos turísticos, que se convierten en pseudopubs prepandémicos.

"Es una mierda", responde un francés a cómo es la vida en Francia ahora mismo para él. No tiene miedo a enfermar de COVID. "Para los jóvenes no es nada, el virus no hace nada. Es como una gripe", dice. ¿Pero por qué Madrid y no cualquier otro lugar? Otro entrevistado asocia el concepto de "la libertad" a Madrid y, replicando a otros, señala que su elección se debe a las laxas restricciones en comparación con otras ciudades europeas y españolas.

Bares y restaurantes cerrados desde hace medio año

En este momento, en Francia, restaurantes, bares, museos, cines, teatros y gimnasios permanecen cerrados desde finales de octubre y hay toque de queda de seis de la mañana a nueve de la noche. A estas restricciones se suma la limitación de los desplazamientos a un radio de 10 kilómetros alrededor del domicilio en las 19 regiones del país donde el virus circula con más virulencia.

Allí, solo los comercios "esenciales" pueden abrir sus puertas y el teletrabajo es la norma. Sin embargo, si intentas salir del país, no te expones a nada. Incluso los 19 departamentos con restricción de movilidad, impiden a los ciudadanos afectados desplazarse a otras regiones, pero no les prohíbe viajar al extranjero.

Teniendo en cuenta el cierre de los establecimientos franceses, poco pueden hacer los jóvenes en Francia, ya que el ocio permanece paralizado. Aunque allí no está prohibido reunirse en un apartamento, sí se desaconseja hacerlo. Asimismo, las reuniones de más de seis personas en la vía pública están prohibidas en todo el territorio francés.