La razón por la que Sergio Ramos podría anunciar que renueva con el Real Madrid a la vuelta del parón

El Sanedrín de El Larguero analizó la victoria de España in extremis frente a Georgia y con un protagonista por encima del resto más allá de Dani Olmo y Pedri, el recurrente capitán de La Roja, Sergio Ramos.

Sergio Ramos, un jugador especial

Julio Pulido: "Ramos quiere quedarse en el Real Madrid y a la vuelta de la Selección puede haber renovación", una idea con la que coinciden Jesús Gallego y Mario Torrejón que apunta a que una razón por la que se podría anunciar será porque "necesitan cerrar el ejercicio económico ya"

Otra de las cuestiones que nos ha dejado este encuentro es el estado de Sergio Ramos, que no disputó ni un solo minuto frente a Georgia. Una decisión 'técnica', tal y como la calificó el seleccionador Luis Enrique: "Cualquier decisión que haga con él se que generará polémica", afirmó.

Gallego: "Si tú le dices al Real Madrid que no estás para jugar en Vigo no puedes irte con la Selección. Si lo haces estás actuando mal. Debes ir a Valdebebas y recuperarte allí"

Tala: "Le diría a Luis Enrique que la polémica la ha provocado él"

Pablo Pinto: "Si pactas jugar 45 minutos es que no estás bien"

La Selección española ha sufrido mucho para conseguir la victoria en Georgia. Los de Luis Enrique no acaban de encontrar la forma, y el bloque nacional parece ser toda una incógnita en estos partidos clasificatorios para el próximo Mundial de Qatar en 2022. El empate frente a Grecia se ha seguido con una victoria muy sufrida frente a los georgianos gracias al tanto de Dani Olmo, que salvó de muchas críticas al combinado nacional.

Todas las miradas deben estar puestas en Luis Enrique

Mario Torrejón: "Está metida en un caos. Me ha dejado mal cuerpo, no esperaba que estuviéramos con el agua al cuello. Es muy complicado saber a qué juega España, está en el debe de Luis Enrique saber a qué juega esta Selección. No podemos reconocer a 15 o a 18 jugadores".

Lluís Flaquer: "Que a dos meses de la Eurocopa no sepas a qué juegas ni quién juega claro que es responsabilidad de Luis Enrique".

Julio Pulido: "Todas las miradas deben estar puestas en Luis Enrique. No tendremos mega cracks pero sí una muy buena clase media a la que hay que darle confianza".

Pablo Pinto: "La goleada ante Alemania fue un espejismo. Recordemos la dinámica de la que viene la Selección con empates frente a Suiza y Holanda y la derrota contra Ucrania. No tengo ni idea del once titular en el primer partido de la Euro", sentenciaron en este Sanedrín uno de los directores de Carrusel Confidential.