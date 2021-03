Pedro de la Rosa: "No puede ser que para conseguir un punto Alonso tenga que sacar la varita mágica"

El debut de Sainz en Ferrari

Ponseti: "Carlos en carrera ha sido capaz de remontar la salida e ir a más, entiendo que se ha ido encontrando mejor con el coche. Para cualquier piloto en tu primer día no quieres meter la pata"

De la Rosa: "Creo que Carlos ha hecho un carrerón. Ha estado luchando con todo el mundo y lo ha hecho como un jabato. Muy buen ritmo de carrera, si hubiese salido más adelante hubiese estado luchando con Leclerc por el cuarto o quinto puesto. Muy bien Carlos y muy bien Ferrari. Es solo la primera carrera, tiene todo por aprender y hay que ir paso a paso, pero sin parar de aprender".

El regreso de Fernando Alonso

De la Rosa: "Ha sido una vuelta por todo lo alto. Le ha sacado la quinta esencia al Alpine. Fernando no está oxidado, está en plena forma pero todavía necesitamos más velocidad del coche, no puede ser que una genialidad de Fernando le meta en la Q3 y que para sacar un punto tenga que sacar la varita mágica".

Ponseti: "Fernando ha sido capaz de meter el coche por encima de su compañero a años luz, de meterse en la pelea durante un buen rato. Creo que Fernando le puede ayudar muchísimo a los de Alpine. A poco que hagan este coche tiene que ir a más".

Mundial igualado

Ponseti: "Yo creo que sí. No sé dónde están los cuatro coches pero creo que Mercedes esté año no lo va a tener fácil, Red Bull está por empujar. Ojo con los McLaren que han chutado muy bien y ahí pegaditos están los Ferrari. Creo que este año nos podemos divertir".

Los límites de pista

De la Rosa: "Me he quedado con sabor agridulce. Tenemos un Mundial espectacular pero creo que los límites de pista no pueden decidir una carrera de esta manera, me he quedado bastante triste al final. ¿Demasiado intervencionistas? Yo creo que sí. Es un problema tradicional del deporte del motor. Los límites de pista tienen que arreglarse de otra manera, poniendo unos límites de pista propiamente dichos para que no estemos todos pendientes del VAR hasta el último segundo".

Ponseti: "Esto lo tienes que decidir en carrera de verdad. Si hay una maniobra salvaje entiendo que haya intervención pero nose. Es una pena porque esto es echar carreras, si te empiezan a quitar por otras cosas...".