Vidas excitantes

Cuanto más alto es el torreón más lejos llegas con la mirada. Es decir, que si un señor desde Alicante te ha visto sin mascarilla en Lugo en lugar de un policía dentro igual tiene a un guardián de campo de concentración. Quién te iba a decir a ti, viviendo en el Mediterráneo, un día de primavera, que acabarías delante de la pantalla buscando fumadores en Lugo y llamando a la policía. No es el único. Los que denuncian a un no conviviente entrando en un piso, los que denuncian una cena, los que llaman si el bar tarda cinco minutos en cerrar; los que sienten que la seguridad mundial descansa sobre sus hombros. Vamos a ver: tú pagas impuestos para no hacer ese trabajo. Ese trabajo tuyo tiene sentido cuando lo hace la persona contratada para hacerlo; cuando lo haces tú, tu papel es el de chivato. Delata al asesino o al terrorista, delata al violador, no delates a un señor fumando porque entonces hasta como delator no tienes categoría. Hace un año dije aquí, Aimar, que no saldríamos mejores y hoy digo que no saldremos peores; simplemente los que ya eran así tienen una oportunidad estupenda para demostrarlo.