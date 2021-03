Una asistente al concierto de 'Love of Lesbian' en Barcelona: "Por un rato he sido feliz"

El pasado sábado el grupo de indie 'Love of Lesbian' reunió a 5000 personas en un concierto que ha recorrido las portadas de la prensa internacional. La particularidad del concierto fue que los asistentes tuvieron que pasar previamente por un meticuloso examen con el que los organizadores del evento se aseguraban de que se cumplían las medidas higiénicas y de seguridad necesarias. El concierto fue el primer evento multitudinario y sin distancias de seguridad desde el inicio de la pandemia.

Una de esas 5000 mil personas que bailó al ritmo de las canciones del grupo catalán fue Anna Puigboltas, de Radio Barcelona. Anna ha elogiado en 'La Ventana' toda la organización del evento, aunque ha reconocido que para los asistentes el proceso a seguir era “para echarse a atrás” por lo tedioso que podía parecer, aunque la realidad fue muy distinta. "Todos nos teníamos que hacer el test el mismo día. Era facilísimo; llegabas y pedías hora. En mi caso fue llegar, entrar, esperar 15 minutos y en una aplicación veías si eras positiva o negativa".

Tras haber pasado por este primer control los asistentes del concierto tenían que someterse a la rutinaria toma de temperatura. Además, se les cambiaba la mascarilla por una FFP2; una mascarilla que , como ha contado Anna, solo se podían bajar para beber. A pesar de estar obligados a llevar la mascarilla, Anna ha recordado emocionada el concierto. “Tengo la sensación de haber hecho historia. Tengo esa sensación de decir que yo he estado allí. Hasta que no estuve en el concierto no me di cuenta de lo necesitada que estaba de gente, de abrazos y de normalidad”. Aunque el uso de la mascarilla impide "una acústica como en los conciertos en condiciones normales", el concierto se desarrollo sin ningún problema. “Al final de la noche terminé con un poco de dolor de garganta porque la mascarilla va absolutamente pegada a tu cara. Pero pese a eso, todo fue bien."

Tras un año en el que los confinamientos, el toque de queda y la necesidad de mantener la distancia social han frenado los espectáculos y los conciertos, 'Love of Lesbian' ha arrojado un poco de luz a la industria. El concierto se ha convertido en la gran esperanza de músicos y promotores porque su éxito puede servir como precedente para que en los próximos meses se sigan desarrollando iniciativas como estas. "Es una prueba que tiene total validez. Éramos relojes suizos haciéndonos la prueba. Tuve la sensación de que era un experimento que podría abrir muchas puertas. Un ensayo para los festivales de verano" ha añadido Anna.