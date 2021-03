Antonio Romero: "Midieron mal con Ramos, es evidente que no está bien"

La Barra Libre de SER Deportivos ha abordado este lunes el arranque de la Selección Española en su camino hacia el Mundial de Qatar 2022, con empate ante Grecia y triunfo sobre la bocina en Georgia. Estas dos primeras jornadas disputadas en la fase de clasificación han instaurado un clima de preocupación por el juego de los de Luis Enrique que demanda cambios a escasos tres meses también de la Eurocopa.

El debut de Pedri como titular

Jordi Martí: "Hasta que San Tala no ha visto las heridas no ha creído en Pedri".

Miguel Martín Talavera: "Pedri me parece un fenomeno, pero cada vez que ha habido un gran partido lo queréis llevar a los altares. Corréis antes de andar. Lo queréis de titular, pero para mí no se lo ha ganado. Jugó bien ante un equipo mediocre y ante Grecia no apareció".

Antonio Romero: "Pedri puede aspirar a marcar una época si es capaz de encontrarse con la portería contraria. Es un fenómeno en la asociación, engaña porque parece más flojo de lo que realmente es. Hay madera de futbolista indiscutible en la Selección Española, pero de ahí a que haya un Balón de Oro hay un abismo".

Miguel Martín Talavera: "Han tenido que aparecer Pedri, Ansu o Mingueza porque ha habido lesiones y han tenido que salir jugadores casi gratis por la situación del club. Si no, igual Pedri tardaba tres años en aparecer. Hubiera jugado muy poco si no se hubieran lesionado futbolitas como Coutinho o Dembélé".

Pedri regatea durante el Georgia - España / Getty Images

Antonio Romero: "Estoy preocupado porque queda poco para la Eurocopa y no sabemos a lo que jugamos ni quiénes van a jugar".

Manolete: "La Selección Española está exhibiendo el nivel de mediocridad que se mueve en el fútbol español. Pedri me parece un buen jugador, pero de ahí a los maravillosos Xavi o Iniesta hay un abismo. No somos favoritos en nada"

Los riesgos con Sergio Ramos

Antonio Romero: "Midieron mal. Es evidente que Ramos no está bien. Lo de Grecia fue un sainete infumable que vendieron como un pacto. Ayer se vio que los delanteros de Georgia eran muy rápidos y Ramos no estaba para eso. Si España gana contra Grecia, Sergio Ramos es titular ante Georgia. Me parece que se pararon de frenada y ayer tienen que recular. Tengo la sensación de que sí va a estar preparado para jugar ante Kosovo".

"Con Gerard Moreno tenían la sensación de que estaba para un rato ayer y para el partido del miércoles, pero cuando se ha puesto a entrenar han visto que no. Espera estar para el miércoles".



Miguel Martín Talavera: "Culpabilizo a Luis Enrique y no por llamarle a Ramos, porque no hay parte médico. Si no hay un parte de lesiones tiene que estar, pero no puede hacer este tipo de cosas en un partido oficial. Ramos puede tener ganas y ansias de jugar, pero es el seleccionador quien le tiene que decir que si no está bien, se espere.

Jordi Martí: "Respecto al tema Ramos, es en el club donde se cogen minutos tras una lesión. ¿Cuál es el objetivo del pacto de la vergüenza? ¿Cuántos capítulos del pacto nos quedan? ¿Veremos a Sergio Ramos encender el pebetero olímpico?"

Miguel Martín Talavera: Todo lo que pasó en otras convocatorias y jugar cinco minutos traen estos lodos.

Los desconfinamientos de Marcelo y Koeman

Manolete: "¿Koeman dónde estaba el fin de semana?"

Miguel Martín Talavera: "Se ha hecho un Marcelo. Se ha saltado el confinamiento. con su mujer y sus amigos y dice que tiene un tema de trabajo. Pero que se ha saltado la norma lo sabes tanto tú como yo".

Antonio Romero: "Vamos a intentar que dejen de ser marcianos. La foto de ayer de Marcelo en la Malvarrosa es lamentable. Y si esto de Koeman es así, por mucho que se quiera tapar, es lamentable".

Jordi Martí: "Tendrá que explicar el motivo de su viaje. Si no es un motivo de viaje para saltárselo, tendrá que asumir la sanción y el sonrojo".

¿Qué le falta a la Selección?

Antonio Romero: "Ser un equipo reconocible".

Manolete: "Calidad".

Miguel Martín Talavera: "Un 'once'. No puedes dar bandazos".

Jordi Martí: "Me gustaría ver una estructura más asentada".