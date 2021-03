Carlos Saura muestra su pasión por la danza y prepara una serie sobre Lorca

Carlos Saura es uno de los creadores más importantes del cine español. Su retrato del tardofranquismo en el cine ha permitido psicoanalizar a la sociedad española gracias a películas como La caza, La prima angélica o Cría cuervos. Ha sido también el mayor exponente del llamado cine quinqui con Deprisa, deprisa. Sus películas ganaban en festivales como Cannes, Berlín o Venecia, donde su nombre sigue haciendo que todos se pongan en pie.

La danza y la fotografía han sido otras de sus pasiones, junto con el cine. "Hago fotos a diario, solo que como estoy encerrado, solo hago en casa", explica Saura en la presentación de la primera exposición dedicada a su relación con la danza, en el Centro Cultural Fernán Gómez de Madrid. A sus 89 años Saura sigue más vitalista que nunca. Dice que quiere trabajar con Rosalía y que prepara una serie de ficción con una plataforma y un espectáculo teatral sobre Lorca, además de una recreación del cuadro de Goya, Los fusilamientos del 2 de mayo. "A la vejez viruelas, tengo ahora más proyectos que nunca", dice contento. "Ahora que tengo la segunda vacunación, a ver si puedo salir un poco y seguir haciendo fotos".

Este aragonés, que bebe de la misma manera de la pintura de Goya, como del cine de Buñuel, realizó una serie de películas sobre la danza con Antonio Gades, como Bodas de sangre, Carmen o El amor brujo. Su relación con el bailaor eldense da para un capítulo entero de esta exposición titulada Carlos Saura y la danza, recrea todo el universo y el proceso creativo de este artista total en relación con la danza. Su comisaria, Ana Berruguete, ha tenido acceso al archivo personal del director.

"Estoy muy asustado, yo pensaba que había hecho varias películas de baile, pero no sabía que había tanto material. Esta mujer ha recogido todas las catacumbas de mi casa y todo el material. Es una exposición preciosa, no sé si me la merezco, pero estoy encantado", explica.

Hay proyecciones de fragmentos de sus películas, pero también bocetos de sus dibujos, sus guiones ilustrados de su puño y letra, fotografías de los rodajes y de las grandes figuras del baile que desfilaron frente a su cámara, desde Lola Flores a Cristina Hoyos, Sara Baras, Joaquín Cortés, Farruquito, Aída Gómez...

"No hay nadie que no sea amante de la danza. Yo soy partidario tanto del flamenco como del regetón. Es un mundo tan amplio que no hay nadie que esté en contra de la danza, todo el mundo hay bailado en algún momento. Todo el mundo tiene dentro un ritmo, será bueno o malo, pero lo tiene y en algún momento baila, donde sea", continúa el director.

Saura ha filmado películas sobre el tango -con la que estuvo nominado al Oscar-, los fados, la jota aragonesa o el folclore mexicano en su último documental, El Rey de todo el mundo, rodado antes de la pandemia de coronavirus y que espera poder estrenar este año. Pero si un género le ha marcado sin duda es el flamenco.

Sobre la serie de Federico García Lorca está en fase de escritura, pero Saura avanza que serán seis capítulos y que tratará sobre el poeta granadino de una manera muy personal. "Como siempre, a través de personajes interpuestos, la idea es cómo contar la vida de Lorca a través de una mujer que va a ser directora de cine... y no cuento más porque aún no sabemos cómo va a resultar", indica.

Sin mencionar para qué televisión o plataforma es el proyecto, Saura deja entrever las típicas tensiones entre creador y productores: "Yo creo que va a llegar a todo el mundo, sino para qué la hacemos, pero no es fácil porque cuando planteas un nivel de calidad y originalidad siempre hay un miedo a que hagas algo ajeno a lo que son las series, la mayor parte son muy banales, aunque hay algunas estupendas". El director aragonés introdujo a Lorca en la película Buñuel y la mesa del rey Salomón y, dos años antes, abordó la figura de otro de los grandes del arte español en Goya en Burdeos.

Sobre Rosalía, decía a EFE: "Es una posibilidad en el futuro, lo que pasa es que para mí el futuro tiene que ser ya, porque si no, ella ahora está metida en Estados Unidos y va a ser difícil sacarla".