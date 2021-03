Mikel Merino: "No me importaría hacerles el pasillo en Liga ni me haría especial ilusión que nos lo hiciesen"

Uno de los buques insignia de la Real Sociedad, Mikel Merino, ha aprovechado los micrófonos de El Larguero para charlas distendidamente en nuestro Sanedrín de futbolistas. Álvaro Benito, Gustavo López, Kiko Narváez y Raúl Ruiz pudieron charlar, así como Yago de Vega, con el jugador 'txuri urdin' a tan solo cuatro días de afrontar la final de Copa frente al Athletic Club en el estadio de La Cartuja en Sevilla.

El partido más importante de la historia reciente

Mikel Merino se encuentra preparado para la final de Copa, que definió en El Larguero como "la mosca detrás de la oreja" que lleva mucho rondando, refiriéndose a que no deja de tratarse de la final del pasado año: "En la calle me para la gente, en el último día hasta tres personas queriendo darme ánimos para este partido", confiesa.

Así ve al Athletic Club, tras señalar que no privaría a nadie para que se pierde la final por el lado de los leones porque prefiere "siempre jugar contra los mejores": "Están en un momento bueno de forma. La llegada de Marcelino les ha venido muy bien".

Una de las dudas que se generan para el 4 de abril, día después de la final de Copa del Rey en La Cartuja es qué se hará en el derbi vasco de Liga y de si habrá pasillo para el ganador, así lo ve Merino: "No me hace especial ilusión que me hagan un pasillo y no me importaría hacerlo. No tengo una opinión formada al respecto", afirmó.

"¿Cuáles son las claves para la final de Copa? En una final es importante minimizar errores, intentar tener la pelota, algo que ellos saben y vendrán apretar a arriba. Eso y evitar errores innecesarios".

En cuanto a las curiosidades de este jugador, apunta a Elustondo como el "alma humorística del vestuario" y dentro de casa las críticas siempre llegan desde el mismo lado: "Mi madre es la que me dice que guapo soy y qué bueno soy y mi padre es el que me dice qué malo soy y qué feo soy", bromeó en esta charla con el Sanedrín de futbolistas.

Su ausencia en la Selección

En medio de este parón de selecciones una de las ausencias más sonadas en La Roja fue la de Mikel Merino, quien había sido de la confianza de Luis Enrique en las últimas convocatorias y que jugó en la goleada frente a Alemania. Sin embargo, el asturiano no consideró llevarlo esta vez en la última llamada a bordo del buque de La Roja para sorpresa de muchos y dejando en el aire su presencia en la próxima Eurocopa.

"Estaba en vilo de cara a esta convocatoria, ni me lo esperaba ni no me lo esperaba. Ahora estoy motivado para que la próxima pueda estar con la Selección. Ir a la Eurocopa es algo que tengo ahí presente", sentenció Mikel Merino en El Larguero.