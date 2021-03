Kiko explica por qué llega tarde a la charla y Mikel Merino no sabe dónde meterse: momentazo en 'El Larguero'

Mikel Merino, centrocampista de la Real Sociedad, estuvo este lunes en 'El Larguero' a cinco días de la final de Copa del Rey que su equipo disputará ante el Athletic Club de Bilbao en La Cartuja.

El jugador navarro charló junto a Yago de Vega, Álvaro Benito, Gustavo López, Raúl Ruiz y Kiko Narváez en una conversación exquisita de fútbol en la que, obviamente, el tema principal fue la final vasca.

Una charla a la que llegó unos minutos tarde Kiko. El exjugador del Atlético de Madrid reconoció que se había quedado dormido poco antes de entrar en 'El Larguero' y provocó la carcajada general.

"Más que pisar un cable ha sido un cabezazo al segundo palo", comentaba Kiko. "No me lo puedo creer Kikorro, no te pongas documentales a las once de la noche", le decía Álvaro Benito. "Me he quedado frito", remataba Kiko.