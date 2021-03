Álvaro Benito no quiere el regreso de este crack al Real Madrid: "Deportivamente, no tendría ningún sentido"

Uno de los grandes protagonistas de este parón de selecciones es, nuevamente, Sergio Ramos, quien además de tener un futuro incierto con el conjunto blanco, despierta dudas sobre su estado físico tras, aparentemente, forzar demasiado para estar en la Champions League frente al Atalanta. Dentro de la actualidad blanca destacan en las últimas horas las declaraciones de Gareth Bale y su deseo de volver al Real Madrid, algo sorprendente vista la relación entre ambos en las últimas temporadas.

Gareth Bale y el Real Madrid: una historia interminable

Álvaro Benito: "¿Que vuelva al Madrid, Bale? Deportivamente, no tiene ningún sentido que vuelva. En los dos últimos dos años han sido más sombras que luces. Este chico siempre me ha tenido desconcertado en cuanto a su mentalidad, no tengo muy clara su implicación para con el fútbol. En lo deportivo no tiene ningún sentido ni para el jugador ni para el Real Madrid, sería tener un agente extraño en el vestuario. Zidane sabemos que no cuenta con él, veremos. No sé cómo se va a solucionar pero debe solucionarse"

Gustavo López: "El Real Madrid le dio muchísimas oportunidades, que no aprovechó en ningún momento. En muchos momentos tuvo comportamientos de dejadez"

Raúl Ruiz: "Sería un sinsentido que viniera si sigue Zidane"

¿La vuelta del Kun al Atlético: viable o no?

Kiko Narváez: "Menos streaming, menos silla y más al fútbol. Depende de sus ganas de jugar al fútbol"

Raúl Ruiz: "Lo ficharía a ciegas"

La visión de Sanedrín acerca de la Selección

La Selección Española despierta más dudas que certezas a tan solo dos meses de la Eurocopa: sin un bloque definido, sin un estilo de juego claro y con una mala racha de resultados en los últimos partidos, el foco está puesto en Luis Enrique. El seleccionador llegó a La Roja para regenerar la plantilla y actualemnte las rotaciones masivas no hacen otra cosa que minar la confianza de algunos futbolistas, a eso se le suman las ausencias de Mikel Merino o Iago Aspas, jugadores que muchos aficionados echan en falta tras estos primeros dos partidos.

Álvaro Benito sitúa los defectos de la Selección en la falta de estrellas en el combinado nacional: "Siempre he dicho que estamos donde estamos. No es casualidad que los últimos campeonatos hayan ido como han ido. Tenemos a grandes jugadores pero no tenemos a esos futbolistas que puedan estar entre los tres o cuatro mejores de su posición. No están las cosas claras", algo a lo que también apuntó Gustavo López: "Es un proyecto de Selección, algo que es normal y lógico. Hay muy buen potencial en cuanto a juventud pero hay que apuntalarlas".

"Soy optimista porque hay muy buenos futbolistas", apunta Raúl Ruiz en contrapartida.