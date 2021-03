'El viaje de Hera', el proyecto del futbolista Hugo Sanmartín para dar a conocer los entresijos del autismo

Hera, hija del jugador de la SD Compostela Hugo Sanmartín, se ha convertido en la protagonista del relato que ha emprendido su padre a través de su cuenta de Instagram para dar a conocer su caso. 'El viaje de Hera' es una serie de historias publicadas a través de posts que acercan el modo de vida de esta pequeña, diagnosticada con autismo. Raúl Ruiz ha acercado a El Larguero este proyecto que ha alcanzado una audiencia de 140.000 personas.

Sanmartín explica que "que su hija esté respaldada, generar empatía y crear conciencia" fueron las tres razones que lo llevaron a dar el paso para iniciarse en su perfil @hugosanmartin. "Ya se han sumado miles de personas con un montón de inquietudes", resalta, orgulloso de poder dar voz al "día a día de un bebé con autismo" debido a la "poca información" que se encontró para abordar su propia situación.

La respuesta que se ha encontrado el gallego ha sido, según él, "una locura": "Y haciendo todo lo contrario de lo que Instagram recomienda hacer, que son vídeos largos". La acogida ha roto todas sus previsiones, que en un comienzo se marcaron el objetivo de "llegar a 1.000 personas".

Para Hugo Sanmartín, el recuerdo del momento en que asimiló su caso es imborrable: "La mamá, Marta, empieza a notar algo. En ese momento estábamos separados y yo no me lo quería creer. Yo intentaba descartar, veía que tenía algún síntoma, pero no todos. Fui a ver a Hera por Reyes por los regalos y la vi tumbada, totalmente cambiada y con una expresión que no había visto en mi vida. Ahí supe que mi vida me habia cambiado totalmente", reconoció.

"Cuando me dijeron lo de Hera pasé una fase mala. Para tener un hijo no estás preparado, y cuando tienes un hijo con autismo menos aún", admite el futbolista, inmerso ya en este nuevo escenario. "Ahora hay personas que dan apoyo a familias, pero no existe un libro de instrucciones para seguir los pasos", destaca, además de mostrar un último punto desconocido para el gran público. "Tratamiento no hay. No es una enfermedad, entonces no se puede tratar. Es un estado, una caracteristica pir la que ven el mundo de otra forma. Estamos pensando en adaptar a las personas con autismo a nuestro mundo y pienso '¿por qué no nos adaptamos nosotros a ellos?".