La pandemia ha multiplicado por cuatro el déficit público en España

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto hoy cifras al agujero que la pandemia ha hecho en las cuentas públicas de 2020 y que ha llevado al déficit a dispararse por encima del 10%, lo que supone prácticamente cuadruplicar las cifras del año anterior, es decir, un desajuste de 113.000 millones de euros a los que habría que sumar otros 10.000 millones adicionales porque Eurostat obliga este año a contar las pérdidas de la Sareb como déficit, lo que situaría el dato de déficit total en casi un 11% -10,97%-. Dos cifras que, sin embargo, siguen por debajo de las estimaciones del Gobierno que apuntaban a que el déficit superaría el 11,3%.

El déficit sube sobre todo porque se dispara el gasto en medidas vinculadas al covid, lo que incluye un monto de 45.000 millones de euros para hacer frente al impacto de la pandemia - ERTE, prestación por cese de actividad, transferencias adicionales a las comunidades autónomas y refuerzos en Sanidad y en Educación. Pero, además, mientras se incrementa el gasto, cae también la recaudación -aunque también menos de lo previsto por el Ejecutivo: en todo el año, España ingresó 24.500 millones de euros menos que en el año anterior. Esto supone una caída del 5% de los ingresos, es decir, la mitad de lo que cayó la economía.

"Es un déficit extraordinario, independientemente de que sea unas décimas más bajo de las peores previsiones. Es verdad que también hay unos datos estadísticos que tienen que ver con la Sareb, pero importa más el número gordo, es un número excepcional pero también son excepcionales las circunstancias de la pandemia que creo que lo justifican plenamente" señala Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en IESE Business School, en Hora 25 de los Negocios. "Se puede sostener -este volumen de gasto público- mientras el Plan de Estabilidad y Crecimiento esté en suspenso, si no, estaríamos fuera claramente de todos los parámetros, tendríamos un Protocolo de Déficit Excesivo y sanciones, pero eso no va a pasar, lo podemos sostener un año más. Y no debemos olvidar que, cuando se produzca el rebote de la economía, una parte muy importante no del déficit, pero sí se van a recuperar los ingresos, el ratio de déficit / PIB que marca el 3% del Plan de Estabilidad y Crecimiento, nos vamos a acercar mucho más deprisa, igual que ahora nos hemos alejado" apunta Díaz-Giménez.