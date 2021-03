Gabilondo: "El pasado lunes el Gobierno entregó a Madrid 160.000 vacunas, no sé por qué dicen que no tienen"

Escucha la entrevista completa a Ángel Gabilondo:

Este martes, a dos días de que comenzar los festivos con motivo de la Semana Santa, la Comunidad de Madrid ha anunciado que interrumpirá desde el Jueves Santo y hasta el próximo lunes la vacunación en centros de salud de los mayores de 80 años y de colectivos vulnerables. "Necesitamos que lleguen más y más vacunas. Madrid está preparada para administrar medio millón (de dosis) a la semana, si fuese necesario y la vacuna todos sabemos que es la mejor herramienta para frenar al virus", ha señalado en el estadio del Atlético de Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que considera un fracaso el número de dosis recibidas por Madrid, aunque el cierre de la atención primaria durante los próximos días retrasará aún más el proceso.

Este anuncio llega a la vez que ha saltado a la opinión pública el debate sobre la llegada de turistas a Madrid en medio del cierre perimetral decretado en Semana Santa. Las imágenes de aglomeraciones en bares, las fiestas ilegales e incluso las actuaciones policiales para acabar con algunas de estas reuniones, han provocado que incluso la presidenta Isabel Díaz Ayuso haya apuntado al Gobierno, al que culpa de provocar estos episodios por imponer a los ciudadanos de Madrid el cierre de la región.

Sobre la paralización de la vacunación en Semana Santa, la llegada de turistas y las fiestas ilegales en Madrid durante estos días ha hablado Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a las próximas elecciones del 4 de marzo.

Se comprometió Ayuso en enero a vacunar todos los días e incluso por las noches. Me parece desatinado y desacertado. Muy dolorosamente se deja de vacunar a los grupos de riesgo, son vulnerables. Me parece muy mal. El virus está fuera de control y no se puede dejar a estos grupos en indefensión. Respecto a las dosis... hay vacunas. Yo creo que esto lo que hace es confirmar que hay un problema con la vacunación.

Hay que hacer un plan concreto de vacunación. No conocemos que lo haya. Ideas habrá, pero no hay un plan establecido. Madrid no merece esto. Es una desconsideración inadmisible. No se puede dejar de vacunar hasta el 5 de abril. No puede ser que los demás estén vacunando y que aquí siga el desgobierno, el desmadre. Si tuviese que decir una frase... diría que no se pueden ir de puente. Se que no se van de puente, pero no se puede dejar a los mayores sin vacunar.

Por lo que yo he podido oir, la policía no puede entrar en un piso turísitico sin orden. Puede tomar una serie de medidas, puede pedir permiso al propietario, puede esperar... No soy técnico al respecto. Creo que en este momento de contagios, en Madrid hay una situación de descontrol. Ahora no podemos culpar a la Policía. Cada uno tiene que hacerlo lo mejor posible, pero yo me centro en el gobierno de la Comunidad de Madrid.

El pasado lunes, el Gobierno entregó a Madrid 160.000 vacunas. No sé por qué dicen que no tienen vacunas. Es una gran pregunta para la Comunidad de Madrid. Es cierto que todos hemos conocido las dificultades, pero en este caso en concreto yo le puedo confirmar que se entregaron esas 160.000 vacunas. Hemos desarticulado la red más natural para la vacunación: los centros de salud, los centros de proximidad... Algunos están cerrados, otros con poco personal...

Con las restricciones laxas se traslada la idea de impunidad para convertir la vida en un festejo. Yo no tengo nada en contra de eso, pero en estas circunstancias no es de recibo.

No, no planteo yo que el Gobierno esté mejor sin Iglesias. Yo no planteo así las cosas. Yo no comparto en absoluto los planteamientos que hace Iglesias en Madrid, esto no es una confrontación de fascismo y comunismo. Yo creo que tengo que hacer una propuesta centrada, no de centro, centrada. Pero no quiero extremismos. Está todo planteado en una gran confrontación. Claro que hay que evitar a la ultraderecha y los gobiernos ultras, pero no podemos convertir esto en un enfrentamiento alejándonos de los problemas de la ciudadanía. La gente nos mira con estupor pensando que estamos en otra cosa que no sean las vacunas. Esto que digo yo ahora, hay muchos ciudadanos que lo piensan. No es una historia de que me lleve bien o mal con una persona u otra.